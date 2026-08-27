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Eğitim Bilimsel kapasitemizi kardeşlerimizle paylaşacağız! Karabağ’ın ihyasına akademik destek
Eğitim

Bilimsel kapasitemizi kardeşlerimizle paylaşacağız! Karabağ’ın ihyasına akademik destek

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Bilimsel kapasitemizi kardeşlerimizle paylaşacağız! Karabağ’ın ihyasına akademik destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Azerbaycan ile geliştirdiği uluslararası yükseköğretim iş birliği modeli ile Karabağ’a akademik ve bilimsel destek verecek. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri güçlü oldukları alanlardaki akademik kapasitesini dost ve kardeş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla doğrudan buluşturacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Karabağ Üniversitesi bünyesinde akademik birimler kurmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Türkiye-Azerbaycan yükseköğretim iş birliğinde Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatı modelinin ardından yeni bir adım daha atıldı. YÖK’ün geliştirdiği model, öğrenci ve akademisyen değişimine dayalı uluslararası iş birliklerinin ötesine geçerek Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin güçlü oldukları alanlardaki akademik kapasitesini dost ve kardeş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla doğrudan buluşturmayı esas alıyor.

 

Karabağ’ın yeniden inşasına bilim ve insan kaynağı desteği verilecek

Karabağ Üniversitesi, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında kurulan ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşıyor. Karabağ’ın Hankendi şehrinde 2023 yılında kurulan üniversite, bölgenin yeniden inşa ve kalkınma sürecinde önemli bir rol üstleniyor. Bağımsızlığın ve kültürel dirilişin de sembollerinden biri olan Karabağ Üniversitesinde halihazırda 7 fakülte ve 27 program bulunuyor. Üniversitede 2 bini aşkın öğrenci de eğitim görüyor. İTÜ’nün mühendislik alanında açacağı akademik birimlerle Karabağ Üniversitesinin eğitim ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni akademik yapılanma aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretimde giderek derinleşen ilişkilerin Karabağ’ın yeniden inşa sürecine bilimsel ve akademik kapasiteyle taşınmasının yeni bir adımını oluşturacak.

 

"Karabağ’ın geleceğine bilimle ve yükseköğretimle katkı sunuyoruz"

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan yükseköğretim iş birliğinde yeni ve önemli bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yükseköğretim iş birliğinde yeni ve çok kıymetli bir adım daha atıyoruz. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz ve iki ülkenin güçlü üniversitelerini ortak bir akademik hedef etrafında buluşturan iş birliği modelimizi şimdi Karabağ’a taşıyoruz. Karabağ Üniversitesi, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında yükselen bağımsızlığın, geleceğin ve kültürel dirilişin en anlamlı sembollerinden biridir. İTÜ’nün mühendislik alanındaki güçlü birikimini Karabağ Üniversitesiyle buluşturarak Karabağ’ın yeniden inşasına bilim, teknoloji ve nitelikli insan kaynağıyla katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

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