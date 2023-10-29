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Sağlık Bilimsel araştırma! Aralıklı oruç, kalori saymaktan daha etkili
Sağlık

Bilimsel araştırma! Aralıklı oruç, kalori saymaktan daha etkili

Yeniakit Publisher
2023-10-29 09:58:00 -
Bilimsel araştırma! Aralıklı oruç, kalori saymaktan daha etkili

Yapılan bir araştırmaya göre, kilo vermek isteyen kişilerin sıklıkla uyguladığı kalori sayma yöntemi yerine aralıklı oruç yani zamanı kısıtlama yöntemini uygulamak, kan şekerini ve göbek yağını kontrol edebilmeyi sağlıyor.

ABD’deki Illinois Chicago Üniversitesi’nden bilim insanları, 75 kişiden oluşan bir grubu altı ay boyunca takip ettiler ve zaman kısıtlamalı bir diyet uygulayan tip 2 diyabetli kişilerin, kalori sayan kişiler kadar göbek yağlarını kaybedip kan şekerlerini iyileştirdiklerini kaydettiler.

Araştırmanın başındaki isim olan beslenme profesörü Krista Varady, “Bulgularımız, zaman kısıtlamalı beslenmenin, kilo kaybı için kalori saymaktan bıkmış tip 2 diyabet hastaları için uygun bir alternatif olduğunu gösteriyor.” dedi.

JAMA Network Open’da yayınlanan çalışmada, zaman kısıtlı yemek yiyenlerin kilosunda %3,6, kalori sayanlarda ise %1,8 oranında azalma görüldü.

KİLO KAYBINDA FARK GÖRÜLDÜ

Varady, istedikleri her şeyi yemelerine izin verilmesine rağmen, “Yeme aralığını günde 8 saatle sınırlandırarak, aralıklı oruç yapan grubun doğal olarak günde yaklaşık 300 kaloriyi azalttığını gördük” dedi.

Önemli ve şaşırtıcı olan şey, her iki grubun da önceki üç aydaki kan şekeri seviyelerinin ortalamasını ölçen bir test olan A1C’yi önemli ölçüde iyileştirmesiydi.
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Varady, her iki grubun da diyabet, kalp hastalığı ve felce katkıda bulunan tehlikeli iç organ yağlarını eşit miktarda kaybettiğini söyledi.

 

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