Bilim, sanat ve sporda iz bırakan nesiller için bütünsel eğitim

Arev Okulları’nın eğitim anlayışı, öğrencilerin yaş ve gelişim dönemlerine uygun öğrenme deneyimleri üzerine kuruluyor. Akademik kazanımlar; yaratıcı, interaktif ve sosyal çalışmalarla desteklenerek öğrencilerin farklı ilgi alanlarını keşfetmelerine ve kendilerini çok yönlü geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Kuruluşundan bu yana bilim, sanat ve spor alanlarında iz bırakan nesiller yetiştirme hedefiyle ilerleyen Arev Okulları, öğrencilerin araştırma, keşfetme, deneyimleme ve üretme süreçlerini eğitim hayatının doğal bir parçası haline getiriyor. Oyun, sosyal etkileşim ve hayal gücünü destekleyen öğrenme ortamları sayesinde öğrencilerin yaratıcı düşünme ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Bu anlayış doğrultusunda okul binaları yalnızca fiziksel yapılar olarak değil, öğrenmenin ve kişisel gelişimin sürdüğü yaşam alanları olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 10.000 m² alan üzerine kurulu kampüs, Yaşam Vadisi’nin yaklaşık 1 milyon m²’lik yaşam alanına komşu konumuyla öğrencilerine eğitim dışında da farklı ilgi ve etkinlik alanlarından yararlanabilecekleri zengin bir çevre sunuyor.

Merkezde Öğrenci Var

“Akademik başarıdan önceki son durak…” anlayışıyla hareket eden Arev Okulları, her eğitim kademesinde öğrencilerin gelişim özelliklerini ve ihtiyaçlarını merkeze alan bir eğitim modeli uyguluyor.

Anaokulunda çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen gelişimsel bir program uygulanıyor. Kazanımların kalıcı hale gelmesi için yaşa uygun, destekleyici ve deneyim temelli öğrenme süreçleri sunuluyor.

İlkokulda öğrencilerin okuma-yazma, okuduğunu anlama ve Türkçeyi doğru kullanma becerileri geliştirilirken; temel matematiksel işlemler ile toplumsal ve doğal olaylara ilişkin temel bilgiler kazandırılıyor.

Ortaokulda, özellikle 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik yaratıcı ve interaktif ortamlarda yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimiyle İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Öğrenme süreci deneme sınavları ve farklı çalışmalarla destekleniyor.

Lisede ise öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra bilim, sanat, spor ve sosyal alanlardaki ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine yönelik bütünsel bir okul kültürü sürdürülüyor.

Geçmişten Geleceğe Uzanan Eğitim Anlayışı

Arev Okulları; anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrencilerini bilim, sanat, spor ve sosyal gelişimi birlikte ele alan bir eğitim kültürüyle geleceğe hazırlıyor.

Kurumun temel hedefi; araştıran, keşfeden, deneyimleyen, üreten ve kendine güvenen bireylerin yetişmesine katkı sunmak. Akademik gelişimi merkeze alan ancak bunu öğrencinin sosyal, yaratıcı ve kişisel gelişimiyle bütünleştiren Arev Okulları, geleceğin becerilerine sahip nesiller yetiştirme hedefiyle eğitim yolculuğunu sürdürüyor.

Kayıtlar devam ediyor: Anaokul • İlkokul • Ortaokul • Lise / 444 0 118 / arevokullari.com / Instagram: @beylikdüzüarevkolejleri

Bilim, sanat ve sporda iz bırakan nesiller…