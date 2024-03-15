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Gündem Bilim ne der: İnşaat mühendisi mi, işletmeci/müteahhit mi?
Gündem

Bilim ne der: İnşaat mühendisi mi, işletmeci/müteahhit mi?

Yeniakit Publisher
2024-03-15 10:50:00 -
Bilim ne der: İnşaat mühendisi mi, işletmeci/müteahhit mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bilim ne der: İnşaat mühendisi mi, işletmeci/müteahhit mi?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Dindar insanları sürekli suçlarlar.. Bilime gerekli önemi vermeyen, bilim insanlarına gerekli değeri vermeyen insanlar gibi damgalar, mahkum ederler..

Buyrun 31 Mart seçimlerinde, bilim insanlarına değer verme konusunda, solcusuna-sağcısına, dindarına-ateistine, komünistine-faşistine hodri meydan diyelim..

Adaylara baktığınızda, iki isim var..

Biri Murat Kurum. Diğeri Ekrem İmamoğlu..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilim insanlarına değer verilmesini isteyenler, bu iki isimden hangisini tercih etmeliler..

Ehliyet konusunda, hangisinin daha doğru bir tercih olduğunu söylemek zorundalar?

Liyakat dediğiniz noktada, İstanbul gibi en öncelikli sorunu depreme hazırlık olan büyükşehirin, hangi isme daha çok ihtiyacı olduğunu kabul etmek zorundalar?

Murat Kurum, inşaat mühendisi.. Gıda mühendisliğini kazanmış, ama gönlünde İnşaat Mühendisliği olduğu için, tekrar sınava girip, hayaline kavuşmuş..

Yine İstanbul’un en çok ihtiyaç duyduğu alan olan kentsel dönüşüm konusunda, yüksek lisansı var..

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