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Korona Virüs Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Büyük risk altındalar
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Büyük risk altındalar

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı yaptırmayanların büyük risk altında olduğunu belirterek, "Bu süreç biraz daha böyle devam edecek gibi görünüyor. İnşallah en kısa zamanda bu tünelden çıkar ve normal hayata döneriz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:19:00 -
Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Büyük risk altındalar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınına karşı aşı yaptıranların, aşı olmayanlara göre hastalık sürecini daha kolay atlattığını söyledi.

Özlü, "Koronavirüs aşısı yaptırmayan ve aşılarını tamamlamayan kişiler virüse karşı riskli ve savunmasız durumda. Yapılan çalışmalar 6 ay geçtikten sonra bağışıklıkta azalma olduğunu ve hatırlatma dozuna ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Herkesin aşılarını tam doz haline getirmesinde yarar var. Aşı yaptırmamış olanların riskleri çok büyük” dedi.

"Aşı olanlarda ölümler çok düşük"

Kendi hastasından verdiği örnekle koronavirüs aşısı olan ve aşı olmayan kişilerin sağlık durumunu kıyaslayan Prof. Dr. Özlü, "Geçen gün bir hastamın kendisi eşi ve çocuğu aşılı. Kendileri çok hafif atlattılar, bir sorun olmadı. Fakat ağabeyi ile ağabeyinin eşi hastalanmış ve oldukça ağır hastalanmışlar. Ağabeyinin eşi, yoğun bakımda mekanik ventilatöre bağlı. Çünkü ikisi de aşısız. Onları bir türlü aşı olmayı kabul etmemişler. 'Biz aşı olduk ama onlara aşı yaptıramadık' dedi. Bu bir dram. Maalesef bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. Aşı olanlar da tabi hastalanabiliyor ama hastalansa bile ağır hastalık, yoğun bakıma yatış ile ölümler, aşı olanlarda çok düşük oluyor ya da olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Süreç böyle devam edecek gibi görünüyor"

Prof. Dr. Özlü, salgın karşısında koronavirüs aşılarının güvenilir olduğunu söyleyerek, "Ben 3 doz aşımı oldum. Annem 4 doz aşısını oldu. Eşim 3 doz aşısını yaptırdı. Çevremde sevdiğim, nazımın geçtiği herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Aşılar güvenli ve etkili olmasa kendime, eşime dostuma yaptırmam. Aşılarla ilgili yeterli bilimsel kanıt var. Elbette hiç kimse durup dururken aşı olmak istemez ama bir salgın ve tehlike var. Hastalığa yakalanıp zarar görme olasılığı, aşının olası zararlarına göre çok çok yüksek. Onun için aşıyı severek olmak lazım. Aşı dışında da kalabalıklara çok gitmemek, kapalı alanlarda çok bulunmamak, kapalı alandaysak maskemizi mutlaka kullanmak da önem arz ediyor. Dikkatli olacağız. Bu süreç biraz daha böyle devam edecek gibi görünüyor. İnşallah en kısa zamanda bu tünelden çıkar ve normal hayata döneriz" dedi.

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