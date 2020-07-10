Bilim Kurulu üyesinden bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr Tevfik Özlü, CNN TÜRK’te A’dan Z’ye programında Uğur Önver’in sorularını yanıtladı. Tevfik Özlü açıklamalarında corona virüsü salgını hakkında değerlendirmelerde bulundu ve Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı hakkındaki soruyu yanıtladı.

Tevfik Özlü corona virüsü bulaş zinciri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Tevfik Özlü bu konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı (Ramazan Bayramından) daha riskli. Riskleri şöyle sınıflandırabiliriz, aslında bayram gelmeden riskler başlıyor. Hayvan pazarları kurulmaya başlandı ya da başlanacak. Bu sırada tüm büyükşehirlere Anadolu’nun her yerinden hayvanlar getiriliyor, onlarla birlikte çok kişi büyükşehirlere geliyor, çadırlarda ya da hayvan pazarlarında konaklıyor. Şehirler arasında bir hareket oluyor. İkincisi pazar yerlerinde büyük bir yoğunluk oluyor. İnsanlar kurbanlık almak için gidiyor, genelde birden fazla kişi gidiyor, yoğunluklar oluyor. Orada bulaş zinciri oluşabilir.”

"Bayrama doğru tekrar risk değerlendirilmesi yapılacak"

Tevfik Özlü açıklamalarında “Kurban Bayramında evde miyiz? Ne zaman açıklanır?” sorusuna da yanıt verdi. Bu konu hakkında Özlü açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Şu gün açıklansın demek beni aşan bir durum. Bayrama doğru tekrar risk değerlendirilmesi yapılacak. Genel bir kısıtlama-yasaklama gündemde yok ama illerde, il hıfzıssıhha kurulları gerek duyarlarsa böyle kısıtlamalar yapabilir, yetkileri var. İller sanıyorum bayrama yakın bir zamanda kendi durumlarını değerlendireceklerdir. Bir ilde enfeksiyon tırmanış halindeyse, o zaman bu ilde kurbanla ilgili sürecin eskisi gibi tekrarlanması sıkıntı yaratacak. Düşme trendindeyse o zaman yine bazı tedbirlerle, kontrollü şekilde bayram yapılabilir.”