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Sağlık Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan mutasyon uyarısı
Sağlık

Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan mutasyon uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün yüzde 70 daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:28:00 -
Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan mutasyon uyarısı

İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceğinin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, önemli uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yeni türle ilgili bir paylaşım yapan Prof. Dr. Yavuz, "İngiltere'de tanımlanmış B.1.1.7 SARS-CoV-2 kökeninin RBD bölgesindeki N501, furin parçalama bölgesindeki P681H mutasyonları hem bulaşıcılık hem de virulans(hastalığın derecesi) açısından önemli olabilir, yakından izlenmeli" ifadelerini kullandı.

"Daha hızlı yayılıyor "

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla yürütülen aşı çalışmalarında sona gelinirken, İngiltere'den korkutan bir açıklama geldi. İngiliz hükümetinin Sağlık Başdanışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, Kovid-19'un mutasyona uğrayan yeni türünün daha hızlı yayıldığını ifade etti.
Whitty, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirimde bulunduk ve durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak olan mevcut verileri incelemeye devam ediyoruz. Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair henüz bir bulgu yok. Ancak bu görüşün net bir şekilde teyit edilmesi için konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor" dedi.

Mutasyon nedir?

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı koronavirüsü sözlüğünde mutasyon kelimesinin "Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik" anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada "RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür" denildi.

 

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