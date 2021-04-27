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Gündem Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs için tarih verdi
Gündem

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs için tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararını değerlendirdi. Konuk olduğu canlı yayında "Salgında rahatlama ne zaman olur?" sorusunu cevaplayan İlhan, "Aşımızı olalım, kurallara uyalım. 3'ü bir arada olursa güz döneminde daha iyi olabiliriz. Cumhuriyet Bayramı'nı 29 Ekim'i güzel karşılayacağımızı söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:23:00 -

Türkiye'nin salgınla mücadelesinde ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe gününden 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar tam kapanma süreceğine girileceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, tam kapanma konulu genelge gönderdi.

Alınan yeni tedbir kararlarını CNN Türk canlı yayınında değerlendiren Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kendisine yöneltilen "Koronavirüs salgınında rahatlama ne zaman olur?" sorusuna "Zor bir soru bu. Eğer vatandaşlarımız kurallara uyarlarsa, aşı olurularsa, aşı tedariğinde bir sıkında olmazsa güzde daha güzel aylar yaşayabiliriz" yanıtını verdi.

İşte Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın açıklamaları;

"Bayrama doğru 10 binlere görebilir"

"Şu an geldiğimiz noktada 37 bini gördük ama ondan önceki haftaya baktığımızda çok olumsuz rakamlar gördük. 60 binleri gördük. Vaka sayısındaki artış hemen o gün ağır hasta ve vefata yansımıyor ama 10-15 gün sonrasına kadar ağır hastaya yansıyor, 30 gün sonrasında ise vefata yansıyor. Kısıtlamaların temel amacı vaka sayısını azaltmak. Vaka sayısı 20 bine düşmüş olsa dahi bir hafta daha ağır hastalar ve vefatlar devam edecek gibi görünüyor.

Bundan sonraki aşamada bu ivmeyi daha hızlandırmak zorunluluğu doğdu. Arada bir daha yükselebilir. Artış hızı ivmesi azalmış durumda. bayrama doğru 10 binleri görebileceğimizi düşünüyorum. Bu rakamların 5 binin altını görmesi bekleniyor. Evet 5 binin altını belki biz bayramdan sonra görebiliriz. Bundan sonra bir şey olmaz dersek yine 40'lı 50'li rakamları görebiliriz. Bayramdan sonra tekrar değerlendirme yapılmasıyla sürece tekrar bakmak gerekiyor.

100 bin rakamlarının kaç olması gerekir?

100 binde 100'ün altı herkes için en iyi rakamlar. İstanbul gibi yerlerde bu noktaya gelmek kolay değil. Çünkü tedarik devam ediyor İstanbul'da. Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ'ı aynı düşünmek pek mümkün değil.En riskli yerler İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ olmuştu. Bu bir süre daha devam edecektir. Hekim randevusu varsa bir sorun olmadan tedavisine devam edebilir.

Eğer hastane için tedavi olacaksa hastane kağıdı yeterli olacaktır ancak ziyaret için gidecekse şu an ziyarete gidemeyeceğini söylememiz gerekiyor. Şehirler arası ulaşımda yüzde 50 kısıtlama var, bu da önemli bir kısıtlama.

Salgında ne zaman rahatlama olur?

Zor bir soru bu. Eğer vatandaşlarımız kurallara uyarlarsa, aşı olurlarsa, aşı tedariğinde bir sıkıntı olmazsa güzde daha güzel aylar yaşayabiliriz. Aşımızı olalım, kurallara uyalım. 3'ü bir arada olursa güz döneminde daha iyi olabiliriz. Cumhuriyet Bayramı'nı 29 Ekim'i güzel karşılayacağımızı söyleyebiliriz. Aşının temel amacı kişiler hastalığa yakalanırsa bunu hafif geçirmesini sağlamak. Kimse aşı olduğu için koronavirüs hastalığına yakalanmadı."

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Yorumlar

Nihal

Ama o tarih grip zamanı
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