Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan korkutan koronavirüs sözleri

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınının sona ermediğini söyledi. Kara, ikinci dalganın gelebileceğine dikkat çekti, maske ve hijyen uyarısında bulundu. Kara, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek" dedi.

BEE'O UP'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kara, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Kalabalık ortamlara girilmemesini öneriyorum. Özellikle yaz döneminde klimalar ve havuzlar birer bulaşı kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine işaret eden Kara, şunları kaydetti:

"Doğal ve dengeli beslenme, yeterli uyku, günde en az 2-2,5 litre su tüketimi ve hafif egzersizler bağışıklık sistemi için çok önemli. Bunların yanı sıra bağışıklığı doğal olarak desteklediğini bildiğimiz gıdaları da tüketmeye devam edelim. Bunlar kırmızı ve mor meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan açısından zengin propolis, arı sütü, polen, zencefil, zerdeçal, sarımsak ve soğan gibi gıdalardır."