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Gündem Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara merak edilen soruya cevap verdi
Gündem

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara merak edilen soruya cevap verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gerekenin tam kapanma olduğunu ancak ciddi bir kapanma işlemine gidildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 02:24:00 -
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara merak edilen soruya cevap verdi

Fatih Altaylı'nın "Bilim Kurulu tam kapanma mı?" önerdi sorusuna Prof. Dr. Ateş Kara, "Tam bir rakam vermek, yüzde vermek doğru olur mu onu bilmiyorum. Bizim tabii ki öncelikli; daha doğrusu tüm tüm doktor arkadaşlarımızın özellikle konuyla bilgisi olan arkadaşlarımızın önerdiği gibi aslında eğer biz salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmayı istiyorsak, tam kapanma mutlaka gereken, asıl gereken. Ama bu tam kapanma yapılabilir, yapılamaz veya ne oranda yapılabilir o biraz daha idarecilerin, biraz daha politika yapıcıların işi. Onlar da benim görebildiğim kadarıyla tam kapanma değil ama ciddi bir kapanma işlemi yapıldı. Neredeyse geçen dönemlerde elde ettiğimiz o çok ciddi anlamda vaka düşüş sayılarını sağladığımız dönemlere yakın şekilde kısıtlamalar geldi. O bakımdan burada bir yüzde verilebilir mi, değer verilebilir mi, açıkçası bilemiyorum ama öyle bir değer vermek çok mümkün de değil." şeklinde konuştu.

"Kısmı kapanmanın etkileri için 4 haftaya ihtiyaç var"

Kısmi kapanmanın etkisini görmek için 4 haftaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Kara, "Eylül'de de bizim rakamlarımız yüksekti. Bizim onun altına inmemiz lazım. Nisan ayında gördüğümüz ve o dönemde aldığımız önlemler ve Haziran ayına geçişteki dönemi yakalamamız lazım. Mümkün olduğu kadar da kaybımızın olmadığı, en aza indirecek şekilde hareket etmemiz lazım. Azalma trendini görmek için en erken bizim 10 güne ihtiyacımız var. Bunun devamını ve etkisini görebilmemiz için 3. ve 4. haftayı görmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Yasaklar ne kadar sürmeli?

"Bu yasaklar ne kadar sürmeli?" diye sorulan Prof. Dr. Ateş Kara "Sosyal yaşamımızı, toplumun yaşam kurallarını değerlendirmek gerekiyor. Yasakları söylerken şunu da eklememiz lazım; biz toplum olarak ne kadar uyabileceğiz? Şimdi bir kapanma yaşıyoruz. Kapanma döneminde başarıyı elde ediyoruz ama açılımımız hızlı olabiliyor. Bizim asıl sağlamamız gereken hızla kapanma dönemi ondan sonra bizim adım adım hareket edip önlemlerimizi değerlendirmemiz lazım. Eğitimimizi açık tutalım, onun sonrasında basamak basamak ilerleyelim. Hep birlikte maske, mesafeye maksimum özen gösterip, kalabalıkları en aza indirecek şekilde hareket etmemiz lazım. Kurallara uyduğumuz sürece sonucu görebiliyoruz." dedi.

 

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Yorumlar

Ayhan

5 6 aydır neyi beklediniz bu kapanmalar için anlamadığım bu güzellik salonları ile kuaförlerin ve çay ocakları çok mu önemli buralar asıl virüs yuvası bunlar neden açık tam bir saçmalık
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ömer

Aşı olsanda bulaşma varmış...Hasta olup iyileşmeden sonrada bulasma d3vam ediyormuş...Eeee diğer birçok aşılardada mesele ayni mi yani...
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