Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs uyarısı: Sonbaharda evden çalışmanın artırılması lazım

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ölümcül koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü’de yer alan habere göre; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Sonbaharda iş yerlerine dönüşün mutlaka negatif bir etkisi olacak.” dedi.

Ceyhan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Vaka sayılarında artış olacak. Çünkü ‘Türkiye'de 200 bin bulaştıran gizli taşıyıcı var' diye düşünürseniz ki vaka sayısı arttıkça onların da sayısı artıyor, bunların çok önemli bir kısmı iş yerlerinde çalışan yaş grubunda insanlar. Çocukların bir kısmı okula dönecek, çalışanlar iş yerlerine dönecek. Kapalı ortamlarda diğer insanlarla bir araya gelecek. Mutlaka bunun için kaynak oluşturacaklar. O dönemde de evden çalışmanın artırılması lazım”

Ağır vakaların yakalandığı söyleyen Mehmet Ceyhan, “O yüzden hastaneye yatış oranımız inanılmaz yüksek.” dedi.

Bilim Kurulu üyesi Ceyhan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Tek bir belirtiyle görülen çok sayıda Kovid vakası var ama bizim sistemimiz onları yakalamayı imkansız hale getirdi. Çünkü test için en az iki belirtinin yanında da solunum sistemi belirtisi olması gerekiyor. Yoksa sistem izin vermiyor, test yapılmasına… Dolayısıyla o insanlar virüsü etrafa bulaştırarak dolaşıyor. O zaman da test sayısını artırmanız lazım. Biz ağır vakaları yakalıyoruz o yüzden de hastaneye yatış oranımız inanılmaz yüksek. Dünyada yüzde 5-10 arasında, bizde yüzde 62 ağır vaka oranı, dünyada yüzde 1, bizde yoğun bakımdan ağır vaka tanımına dönülmesine rağmen yüzde 5'in üzerinde. Bu da gösteriyor ki biz sadece ağır vakalara test yapıyoruz. O yüzden çok vakayı gözden kaçırıyoruz.”

“Salgın gerçeğini inkar eden bir grup var”

Ölümlere neden olan koronavirüs pandemisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplum içerisinde virüse karşı tedbirsiz davranan çok tehlikeli grupların olduğunun altını çizdi.

Bu insanların tedbir almak isteyen vatandaşları da engellediğini belirten Ceyhan, maske takmayanların genelde eğitimli insanlar olduğuna da dikkat çekti.