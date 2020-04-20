Bilim Kurulu üyesi klimalara karşı uyardı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüsle mücadele döneminde klima kullanımı konusunda önemli uyarıda bulundu.

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’de tedbirler bir biri ardına alınırken havaların ısınmasıyla birlikte en ok merak edilen konulardan bili olan klima kullanımı konusunda uzmanından uyarı geldi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fanlı klimaların evde yada araçlarda hane halkı dışında kimse olmadığı zamanlarda kullanılabileceğini belirtirken Ofis, işyeri ve başka kişilerle seyahat edilen ortamlarda klimanın kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü yaptığı açıklamada “Fanlı klimalar evde veya kendi aracınızda hanehalkı dışında kimse yokken kullanılabilir.

Ofis, işyeri, başka kişilerle birlikte seyahat edilen araçlarda klima kullanımı, eğer ortamda Covid-19 bulaştırıcı kişi varsa ki bu artık dışlanamaz, bulaşma olasılığını artırır.

Bu tür ortak alanlarda klima değil, kapı ve pencereler açık tutularak sürekli ve yeterli doğal havalandırma yapılmalıdır. Klimalar genellikle oda havasını alarak, soğutup tekrar içeriye verirler. İçerideki havayı, taze havayla değiştirmezler.

Bazı klimaların toz, alerjen, bakteri filtreleri olabilir. Ancak COVID-19 virüsü için bu filtrelerin güvenli olduklarını bilmiyoruz.” ifadelerine yer verdi.