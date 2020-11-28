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Sağlık Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Tedbirlerin sıkılaşacağı ortada
Sağlık

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Tedbirlerin sıkılaşacağı ortada

Bir canlı yayın programında konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emre Kayıpmaz, "Tedbirlerin daha da sıkılaşacağı ortada." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:10:00 -
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Tedbirlerin sıkılaşacağı ortada

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emre Kayıpmaz, katıldığı bir canlı yayın programında koronavirüs vaka sayısının dünya ile birlikte ülkemizde de hızla artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada alınan koronavirüs tedbirleri ile ülkemizde alınan tedbirleri karşılaştıran Doç. Dr. Kayıpmaz, "Önümüzdeki günlerde bizlere daha kısıtlayıcı tedbirlerin geleceği ortada." dedi.

'Tam kapatma olsun diyebiliriz'

Dünyada da hastalığın yayılma hızına göre tedbirlerin sıkılaştırıldığını belirten Kayıpmaz, şöyle konuştu:

"Dünyada da hastalığın yayılma oranına göre tedbirler arttırılarak farklı uygulamara gidiliyor. Zorunlu ihtiyaçları sağlayan market, eczane gibi işletmelerin dışındakilerin tamamıyla kapatılması da gündeme geliyor. Biz hekimler olarak 'tam kapatma olsun' diyebiliriz ama şu noktada bir gerçek ki işin sadece tıbbi boyutu yok. Çok farklı alanlarda boyutları var."

'Kamu Yönetimi tüm boyutları düşünmeli'

"Kamu yönetimi tüm bunları düşünerek karar vermek durumunda. Tedbirlerin artık daha da sıkılaştırılacağı ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde daha kısıtlayıcı tedbirlerin geleceği ortada. Önemli olan kısıtlamalarla birlikte; üretimi, tedariki ve insanların ihtiyaçlarını da karşılayabilmek. Tedbirler haftanın diğer günlerine yayılabilir."

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