  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Mutasyon Türkiye'de var mı?
Sağlık

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Mutasyon Türkiye'de var mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, mutasyona uğrayan koronavirüsün aşıları etkieyeleyecek düzeyde olmadığını belirterek bu virüse henüz Türkiye'de saptanmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 09:56:00 -
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Mutasyon Türkiye'de var mı?

İngiltere'de başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda koronavirüs vakaları hızla arttı. Başbakan Boris Johnson artışa, mutasyona uğramış yeni bir tür koronavirüsün neden olduğunu açıkladı. Johnson’a göre, ilk tespitlere göre bu yeni tür eskisine kıyasla yüzde 70’e varan oranda daha bulaşıcıydı. Johnson’un açıklamaları akıllara, ‘Üretilen aşılar işe yarayacak mı’ sorusunu getirdi. Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, mutasyon iddiaları ve virüsteki son durumu Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: 

10 ayda 160 mutasyon

“Virüslerde 10 aydır 160 farklı noktada mutasyon oldu. Fakat bu mutasyonların hiçbiri virüsün hastalık yapma gücünü değiştirmedi. İngiltere’de bildirilen 10 farklı mutasyondan özellikle bir tanesi (N 501 Y), virüsün insan hücresine bağlanma noktasında olduğundan önem arz ediyor. İngiltere’de bildirilen bu mutasyonun hastalığın yüzde 70 daha hızlı bulaşmasına neden olduğu ileri sürülüyor. Binden fazla kişinin de bu virüsle enfekte olduğu söyleniyor. Bu mutasyon şu anda virüsün virulansı (bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneği) ile ilgili olmadığından, aşılarla ilgili olmadığı düşünülüyor. Ancak mutasyon antikorun bağlanma noktalarına da çok yakın. Bu nedenle virüse karşı oluşmuş antikorların bağlanmasını da etkileyebilir. Buna göre, mutasyonların takip edilmesi şart. Her mutasyon virüsün protein ve fonksiyonuna etki etmez. Söz konusu mutasyon ederse bu yapılacak aşıların etkinliğini o zaman düşürebilir. 

Türkiye'de saptanmadı

Türkiye’de bu mutasyon saptanmadı. Diğer ülkelerce de bildirilmedi. Geçtiğimiz aylarda Danimarka’da vizonlardan 12 insana geçen virüslerden saptanan mutasyon antikor bağlanması bölgesinde olduğundan daha tehlikeliydi. Neyse ki yayılmadan yok oldu. Şu anda ileriye sürülen mutasyonun, aşıların etkinliğini etkileyecek düzeyde kanıtlanmış bir etkisi yok. Ben de aşıyı bekliyorum. Kendi aşımız olana kadar Çin’den gelen aşıyı yaptıracağım. 2021 yılında daha fazla aşı faz çalışmalarına geçilecek ve kullanıma sunulacak. Bu salgın, insanların aşı olmasıyla sonlanacak.”

Kaynak: Hürriyet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

dürüst

Sadece basit bir soru;Bu kadar mutasyon geçirdiği söylenen virus aşısı nasıl %90-97 oranında etkin olur.Ayıptır günahtır, buna bırakın bilim adamlarını aklı olan hiç kimse inanırmı.????????
  • Yanıtla
Türkiye'nin en büyük askeri üssü var! Sisi o ülkede harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin en büyük askeri üssü var! Sisi o ülkede harekete geçti

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi ısrarla Türkiye'nin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sisi, Türkiye'nin ülkede en büyük üsse sahip olduğu Somal..
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum
Sağlık

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum

Koronavirüs daha mı bulaşıcı oldu? | Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanında he..
Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye B..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay