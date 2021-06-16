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Sağlık Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı ne zaman konuşacak?
Sağlık

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı ne zaman konuşacak?

Bilim Kurulu ne zaman saat kaçta? Koronavirüs salgınının Çin’de ortaya çıkmasıyla birlikte ülkemizde hızla ocak ayında Bilim Kurulu oluşturuldu. Bilim Kurulu toplantıları salgının başından bu yana vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün Bilim Kurulu toplantısı var mı? Bilim kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 10:26:00 -
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı ne zaman konuşacak?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının başından bu yana ülkemiz için atılan adımlarda önemli bir yere sahip. Aşı tedariki, uyulacak tedbirler ve aşı programına ilişkin kararlar Bilim Kurulu toplantılarında öneriliyor. Bu sebeple vatandaşlar Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağını merak ediyor. Aşı sırası kime gelecek?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı ne zaman konuşacak?

Son olarak 40 yaş üstü için aşı sırası açıldı. Ardından SGK’lı çalışanlar için yaş sınırı olmadan randevu sistemi açıldı. 15 Haziran’da 1 milyonu aşkın aşı yapıldı. Vatandaşlar yeni yaş grupları ve aşı tedarikleriyle ilgili olarak Bilim Kurulu toplantısını daha yakından merak ediyor. Bilim Kurulu’nun 16 Haziran Çarşamba günü saat 16.30’da video konferans yoluyla toplanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın saat 18.30 civarında açıklama yapması bekleniyor.

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