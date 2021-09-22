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Sağlık Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Okullarda zorunlu PCR testi uygulaması olacak mı?
Sağlık

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Okullarda zorunlu PCR testi uygulaması olacak mı?

Herkese PCR testi yapılacak mı? Koronavirüs salgını süresince milyonlar, Bilim Kurulu toplantılarını yakından takip etmeye başladı. Pek çok kişi, Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullarda zorunlu PCR testi yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 11:00:00 -
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Okullarda zorunlu PCR testi uygulaması olacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Milyonlar yüz yüze eğitime ilişkin yeni kararlar alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, okullarda PCR testi yapılacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Okullarda zorunlu PCR testi uygulaması olacak mı?

Bilim Kurulu 22 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in PCR testi önerisinin de konuşulacağı gelen haberler arasında. Milli Eğitim Bakanı Özer'in önerisine göre temaslı öğrencilere velilerin izniyle yedinci günde PCR testi yapılabilecek. PCR testi negatif çıkan öğrencilerin karantinası sona erecek ve yüz yüze eğitime başlayabilecek. Toplantının ardından alınan tavsiye kararlarının vatandaşlarla paylaşılması bekleniyor.

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