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Sağlık Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar masada
Sağlık

Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar masada

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00’de video konferans yöntemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 12:04:00 -
Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar masada

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Eğitimde yeni tedbirler alınacak mı? sorularının yanıtları Bakan Koca'nın toplantının ardından yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00’de video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:30’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacaktır. " denildi.

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