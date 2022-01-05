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Sağlık Bilim Kurulu toplanıyor! Açıklama yapılacak
Sağlık

Bilim Kurulu toplanıyor! Açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 09:31:00 -
Bilim Kurulu toplanıyor! Açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

24 saatte 54 bin 724 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 382 bin 888 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.

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