Bilim Kurulu son kez toplandı!
Bilim Kurulu, kademeli normalleşme öncesi salgın gündemiyle toplandı. Ana gündem maddesi aşılama olan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapacak.
Aşılama süresinin kısıtlaması gündemde
BioNTech aşısında 6-8 hafta olan ikinci doz süresinin 4 haftaya kadar kısaltılması gündeme gelecek. Bilim Kurulu toplantısında, 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu gündemde olacak.
Aşılamada hatırlatma dozu
Ayrıca, 'Rapel' veya hatırlatma dozu denilen, 60 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlara bunu uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği de toplantının gündem maddelerinden biri.
Koronavirüs geçirenlerin aşılanması
KOVİD-19 hastalığını geçirenler, 6 ay sonra aşı olabiliyorlardı. Bu sürenin kısaltılıp kısaltılmama durumu da Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilecek.