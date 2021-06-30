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Gündem Bilim Kurulu son kez toplandı!
Gündem

Bilim Kurulu son kez toplandı!

Bilim Kurulu, kademeli normalleşme öncesi salgın gündemiyle toplandı. Ana gündem maddesi aşılama olan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 17:56:00 -
Bilim Kurulu son kez toplandı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

Aşılama süresinin kısıtlaması gündemde

BioNTech aşısında 6-8 hafta olan ikinci doz süresinin 4 haftaya kadar kısaltılması gündeme gelecek. Bilim Kurulu toplantısında, 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu gündemde olacak.

Aşılamada hatırlatma dozu

Ayrıca, 'Rapel' veya hatırlatma dozu denilen, 60 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlara bunu uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği de toplantının gündem maddelerinden biri.

Koronavirüs geçirenlerin aşılanması

KOVİD-19 hastalığını geçirenler, 6 ay sonra aşı olabiliyorlardı. Bu sürenin kısaltılıp kısaltılmama durumu da Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilecek.

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