Bilim insanlarını korkuttu: Dünya karanlığa gömülebilir

Pazar ve pazartesi akşamları yaşanan Güneş fırtınaları bilim dünyasını panikletti. Bilim insanları bu patlamayı beklemiyordu. Meydana gelen manyetik dalgalanmalar nedeniyle dünyanın karanlığa gömülebileceğinden ve hatta bunun haftalarca sürebileceğinden endişe edildiği bildirildi.

'Şaşırtıcı bir hızla fırladı'

Patlama sebebiyle dünya atmosferinde güneş ile karasal parçacıklar çarpıştı. Bunun da muhtemel sonuçları yetkilileri korkutuyor. Fakat bu ilk Güneş fırtınası değil. Son zamanlarda oldukça sık yaşanıyor. Uzmanlar ayrıca, bir fırtına bulutunun perşembe günü Güneş'ten şaşırtıcı bir hızla fırladığını ve Dünya'nın manyetik alanına çarptığını bildirdi.

"Delik oluşmuş olabilir"

Hindistan Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi, güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyettosferiyle etkileşime girmesi sebebi ile bir ekvatoral koronal deliğinin oluşmuş olabileceğini söylemişti.

Korona kütle delikleri, Güneş'in atmosferinden fırlatılan yüklü parçacık patlamaları manasına geliyor. Söz konusu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girdiği zaman nefes kesici görüntüler meydana geliyor. Fakat aynı zamanda bu durum elektrik şebeklerinde hasara neden olabilir ya da uzay aracı operasyonlarını ve uydu iletişimlerini bozabilir.

Uzmanlar, bu bozulma sebebiyle dünyanın karanlığa gömülebileceğine dikkat çekti. Bu manyetik bozulmaların çok kararsız bir durumda olması nedeniyle, bahse konu problemlerin günlerce hatta haftalarca devam edebileceği belirtildi.

Gökbilimciler bu patlamanın ilk olarak 12 Temmuz civarlarında saptnadığını söyledi. Uzmanlar 15 Temmuz tarihinde ise Güneş'in kuzey yarımküresinde ortaya çıkan patlamanın Dünya'ya geldiğini bildirdi. Bu manyetik alanlar Dünya'da enfes görüntülere sebep olan Kuzey Işıkları'nın da nedeni.

Aynı zamanda bazı göçmen hayvanlar da bu güneş patlamalarından etkileniyor.

'Yörüngedeki tüm uyduları yok edebilir'

Geçtiğimiz ay, gizemli bir güneş fırtınası Dünya'yı vurmuştu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin belirttiğine göre 25 Haziran akşamında gece boyunca G1 sınıfı bir jeomanyetik fırtına yaşanmıştı. Avrupa Uzay Ajansı, güneş fırtınalarına dikkat çekerek bu durumun yörüngedeki tüm uyduları yok edebileceğini belirtmişti.