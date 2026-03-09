Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Sütten yapılan “plastik” 13 haftada yok oluyor

Plastik kirliliğine karşı yeni çözümler arayan bilim insanları bu kez mutfaktan ilham aldı. Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada, süt proteininden elde edilen bir madde kullanılarak plastik benzeri biyolojik bir film geliştirildi. Gıda ambalajı için tasarlanan bu malzemenin toprakta yaklaşık 13 hafta içinde tamamen parçalanabildiği açıklandı.

Süt proteiniyle plastik benzeri film

Araştırmacılar, ince ve esnek bir ambalaj filmi üretmek için sütte bulunan bir protein olan kalsiyum kazeinatı kullandı. Bu madde, değiştirilmiş nişasta ve bentonit nanokil adı verilen doğal bir kil türüyle birleştirildi.

Malzemenin esnekliğini ve dayanıklılığını artırmak için ayrıca gliserol ve polivinil alkol gibi bileşenler de karışıma eklendi. Amaç, normal plastik gibi davranan ancak çevre için çok daha güvenli bir ambalaj üretmekti.

Laboratuvar testleri, geliştirilen filmin toprakta yavaş yavaş parçalandığını ve yaklaşık 13 hafta içinde tamamen kaybolduğunu gösterdi.

Gıda ambalajında kullanılabilir

Araştırmacılar bu malzemenin özellikle gıda ambalajında kullanılan bazı tek kullanımlık plastiklerin yerini alabileceğini düşünüyor. Çalışmanın sonuçları bilimsel dergi Polymers’ta yayımlandı.

Güvenlik testleri yapıldı

Araştırma ekibi, geliştirilen malzemenin güvenli olup olmadığını da inceledi. Yapılan mikrobiyal testlerde bakteriyel büyümenin biyolojik olarak parçalanabilir malzemeler için kabul edilen sınırlar içinde kaldığı görüldü.

Bilim insanları yine de gıda ambalajlarında yaygın kullanım için daha fazla antibakteriyel test yapılması gerektiğini belirtiyor.

Plastik kirliliği hızla artıyor

Bilim insanlarına göre biyolojik olarak parçalanabilen plastik alternatiflerinin geliştirilmesi giderek daha acil hale geliyor. Küresel plastik üretiminin mevcut eğilimler devam ederse 2020 ile 2040 arasında yaklaşık yüzde 70 artabileceği belirtiliyor.

1950 yılında yaklaşık 2 milyon ton olan plastik üretimi 2022’de 475 milyon tona ulaştı. Buna karşın plastik atıkların yalnızca yaklaşık yüzde 10’u geri dönüştürülebiliyor.

Uluslararası araştırma

Projeye Kolombiya’daki Universidad de Bogot Jorge Tadeo Lozano’dan araştırmacılar da katkı sağladı. Doğal malzemelerin bir araya getirilmesiyle hem düşük maliyetli hem de çevreye daha az zarar veren ambalajların geliştirilebileceği ifade ediliyor.

Bilim insanları, bu tür yeniliklerin plastik atık sorununu azaltırken ambalaj ihtiyacını da karşılayabilecek önemli bir adım olabileceğini belirtiyor.