Bilim insanları Uranüs'e araç göndermek istiyor! Heyecanlandıran buluş peşindeler: Gökyüzü dünyayı nasıl değiştirdi, kaynağı ne?

Güneş sisteminin, Güneş'ten uzaklık sıralamasına göre 7. gezegen olan Uranüs, Güneş çevresinde bir devrini 84 yılda tamamlıyor. Gökyüzünde deprem olur mu? Evet, gökyüzünde neler olduğunu ve zamanla güneş ışığında meydana gelen değişiklikleri not ederek gün dönümünün etkilerini görmek mümkün olabilir. Peki depremi tetiklemesi mümkün mü?

Hemen belirtelim deprem bulutlarının depremden önce gökyüzünde oluştuğu sıkça iddia edilir. Eski dönemlerden beri de 'deprem bulutları' ile ilgili çeşitli söylemler mevcut. Günümüzde de bazı bilim adamları sismik olaylarla bulutlar arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmekte. Ancak genel bilimsel kanı böyle bir ilişki olmadığı yönünde. Araştırmalar devam ediyor işte tam bu noktada bir gelişme yaşandı.

Bilim insanları Uranüs'e araç göndermek istiyor!

Uzun süredir Uranüs hakkında bilgi edinmek isteyen bilim insanları, gezegene bir araç gönderilmesini istiyor.

Son ziyaretin üzerinden 37 yıl geçti

Uranüs'e en son ziyaret, 24 Ocak 1986'da, NASA'nın Voyager 2 keşif aracı Neptün'e giderken gezegenin yanından geçtiği zaman gerçekleşti.

Bu yakın geçiş sayesinde, gezegeni ve uyduları ilk defa net bir şekilde gözlemlenmişti.

Voyager 2'nin sağladığı görüntüler sayesinde sorular cevaplanırken, öte yandan yeni sorular da oluşmuştu.

Bilim insanları, Uranüs'e yeni bir görev planlayarak bu soruların da cevaplarını bulmak istiyor.

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif: Karanlık enerjinin kaynağı bulunmuş olabilir haberi ise şöyle;

Bulgulara göre çoğu büyük galaksinin merkezinde gizlenen bu devasa kara delikler, aynı zamanda evrenin genişlemesini sağlayan "motorlar" olabilir.

Karanlık enerji, evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türü. Doğrudan gözlemlenemeği için "karanlık" diye nitelenen bu enerjinin varlığına dair dolaylı ipuçları mevcut.

Bilim insanları ilk kez ünlü fizikçi Albert Einstein'ın ortaya attığı bu enerjinin kaynağını uzun yıllardır arıyor. The Astrophysical Journal ve The Astrophysical Journal Letters adlı bilimsel dergilerde yayımlanan son bulgular ise bilinen evrenin yüzde 68'ini oluşturduğu düşünülen bu gizemli enerjinin süper kütleli karadeliklerden kaynaklandığını öne sürüyor.

Birleşik Krallık'taki Rutherford Appleton Laboratuvarı'ndan astrofizikçi Chris Pearson, "Sonunda kozmologları ve teorik fizikçileri şaşırtan karanlık enerjinin kökeni için bir cevap bulduk" diye konuştu:

Teorimiz, eğer doğruysa, tüm kozmolojide devrim yaratacak.

Karanlık enerji nasıl ortaya çıktı?

Geçen yüzyılda gökbilimciler, evrenin her zamankinden daha hızlı genişlediğini keşfetti.

Kendi başına hareket eden kütle çekim kuvvetinin kozmosu tavaş yavaş parçalaması beklendiği için bu keşif son derece şaşırtıcıydı.

Bilim insanları bu tutarsızlığı açıklamak için kütle çekim kuvvetine karşı koyacak kadar güçlü bir şeyin var olması gerektiğini öne sürdü.

Teoriye göre bu gizemli güç, evrendeki her şeyi hızla birbirinden daha da uzaklaştırıyordu. Buna karanlık enerji adı verildi.

Yeni araştırmada gökbilimciler, iki gökada kümesinin merkezindeki kara deliklerin kütlelerini karşılaştırdı.

Devasa kara deliklerin bir zamanlar olduklarından 7 ila 20 kat daha büyük hale geldiği tespit edildi.

Dahası araştırmacılara göre bu büyüme, kara deliklerin yıldızları içine çekmesi veya birbiriyle birleşmesi gibi sıradan kozmik olaylarla açıklanamayacak kadar fazla.

Kara deliklerin evrenle uyumlu bir şekilde büyüdüğünü öne süren ekip, bunların sürekli dışa doğru genişlemelerini sağlayan ve "vakum enerjisi" adı verilen varsayımsal bir karanlık enerji türüne dikkat çekti.

Buna göre kara delikler büyürken kozmosun da tüm dokusunu kendileriyle birlikte sürüklüyor.

Independent'e yer alan haberde: Imperial College London'dan Astrofizikçi Dave Clements, "Bu gerçekten şaşırtıcı bir sonuç" ifadelerini kullandı:

Kara deliklerin zaman içinde nasıl büyüdüğüne bakıyorduk. Ama kozmolojideki en büyük sorulardan birinin cevabını bulmuş olabiliriz.