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Aktüel Bilim insanları paylaştı: tamı tamına 518 milyon yıllık, saklı kalan etçil solucan fosili buldu! Tarihi keşif, tespit
Aktüel

Bilim insanları paylaştı: tamı tamına 518 milyon yıllık, saklı kalan etçil solucan fosili buldu! Tarihi keşif, tespit

Yeniakit Publisher
2024-01-04 23:25:00 - 2024-01-04 23:29:02
Bilim insanları paylaştı: tamı tamına 518 milyon yıllık, saklı kalan etçil solucan fosili buldu! Tarihi keşif, tespit

New Atlas'ın haberine göre, Bristol Üniversitesi araştırmacılarından sürpriz bir paylaşım: "Timorebestia" ya da "terör yaratığı" olarak adlandırılan solucanın, suda yaşayan ilk etobur canlılardan olduğunu düşünüyor. Yeni keşfedilen fosillerde saklı kalan yapılar, bugün bildiğimiz yaşamın nasıl ortaya çıktığı konusunda önemli bilgiler verebilir.

New Atlas'ın haberine göre, Bristol Üniversitesi araştırmacıları, "Timorebestia" ya da "terör yaratığı" olarak adlandırılan solucanın, suda yaşayan ilk etobur canlılardan olduğunu düşünüyor.

North Greenland bölgesinde bulunan yaklaşık 518 milyon yıllık solucan fosilleri, Timorebestia'nın, 30 santimetre uzunluğunda olduğunu, yüzgeçleri, büyük bir çenesi ve uzun antenleri bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, solucanın en yakın akrabası olan "Chaetognath"ların 1 santimetreden kısa olduğunun altı çizildi.

Timorebestia'nın yaşadığı dönemde besin zincirinin tepesine çok yakın olduğunu belirten araştırmacılar, söz konusu solucanın ok solucanlarının evrimsel sürecine ışık tutabileceğini aktardı.

Araştırmacı Jakob Vinther, daha önce Kambriyen dönemin baskın yırtıcılarının ilkel eklembacaklılar olduğunun düşünüldüğünü ifade ederek, "Yeni bulunan solucan ile çubuk biçimli, planktonik deniz omurgasızlarının da avcı hayvan çeşitlerine sahip olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacı Tae Yoon Park, "Günümüzde sadece ok solucanlarının karınlarında görülen sinir düğümünün Timorebestia ve Amiskwia'da da görülmesi, canlıların birbirleriyle ilişkisi olduğu hipotezine önem kazandırıyor." ifadesini kullandı.
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