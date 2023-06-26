Bilim insanları bunu da yaptı

3 boyutlu baskı teknolojisi, her geçen gün gelişerek yeni bilimsel araştırmalarda kullanılıyor ve heyecan verici tıbbi olanakların yolunu açıyor.

Bu tıbbi olanakların başında ise 3 boyutlu baskı tekniği ile biyobaskı kullanılarak, tam fonksiyonel organların üretilmesi hayali geliyor.

Bu hayali gerçekleştirmek için ise araştırmacılar birçok çalışma yapıyor. Son gelen haberler umut verici nitelikte.

Avustralya'daki Herston Biyofabrikasyon Enstitüsü'ndeki bilim insanları, 3D baskılı protez gözlerin, yetenekli göz uzmanları tarafından oluşturulan el yapımı versiyonlarla eşleşip eşleşmediğini belirlemek için küçük ölçekli bir deneme yürütüyor.

3 boyutlu tarama teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafların yardımıyla, bilim insanları artık bir hastanın mevcut gözünün kopyalarını yapabilir ve bunu elle üretmek için gereken süreden çok daha kısa sürede 3 boyutlu olarak yazdırabilir.

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Söz konusu gelişme sosyal medyada, "Orijinalini yapan yüce Allah'a şükürler olsun bilim ancak protezini bile binlerce milyonlarca yıl geçtikten sonra yapıyor" yorumlarına neden oldu.