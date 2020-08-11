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Sağlık

Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs damar tıkanıklığı ve akciğer yetmezliğine yol açabilir

Almanya Ludwig Maximilian Münih Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucu, koronavirüsün kalp ve böbreklerdeki kan damarlarının tıkanmasına ve akciğer yetmezliğine yol açabileceği gerçeğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 03:50:00 -
Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs damar tıkanıklığı ve akciğer yetmezliğine yol açabilir

Almanya Ludwig Maximilian Münih Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu koronavirüsün kalp ve böbreklerdeki kan damarlarının tıkanmasına ve akciğer yetmezliğine neden olabileceği gerçeğini ortaya çıkardı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastaların incelendiği çalışma kapsamında araştırmacılar, akciğerin kan damarlarında virüs kaynaklı değişiklikler ile artan trombotik risk arasında bir bağlantı tespit etti. Kalp ve böbreklerde de benzer incelemeler yapıldı.

Elde edilen bulgular, akciğer yetmezliği olan koronavirüs hastalarında dolaşımdaki aktifleştirilmiş nötrofil ve trombosit sayısının büyük ölçüde arttığını gösterdi.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Konstantin Stark, "Bu bulgular, COVID-19'da hastalığın ilerlemesinin altında yatan patofizyolojinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, COVID-19 vakalarında ortaya çıkan akciğer yetmezliği ve trombotik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi için ümit verici bir hedef olarak immünotrombozu tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Leo Nicolai ve Konstantin Stark liderliğinde yürütülen araştırma sonuçları, 'Circulation' dergisinde yayınlandı.

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