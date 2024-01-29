Bilim insanı isimden haber geldi: toz ve gaz bulutları yayan yıldızlar keşfedildi! Ay aktif olarak küçülüyor

Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezine çok yakın bir noktada bulunan, Güneş Sistemi büyüklüğünde toz ve gaz bulutları yayan bir grup dev yaşlı yıldız keşfetti.

Araştırmacıların "Old Smokers (Yaşlı Sigara Tiryakileri)" olarak adlandırdığı yıldızların, Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki (ESO) teleskopla yaklaşık 10 yıl süren gözlemler sonucu keşfedildiği bildirildi.

Gözlemler sonucu Samanyolu'nun merkezine çok yakın, Güneş Sistemi kadar büyük toz ve gaz bulutları yayan bir grup dev yaşlı yıldız keşfeden gök bilimciler, bunların uzun yıllar faal kalıp aniden büyük duman bulutları yaymaya başladıklarını kaydetti.

Gözlemleri yöneten Hertfordshire Üniversitesinden Profesör Philip Lucas, "Bu, yeni bir yıldız türü ve hepsi gökyüzünün aynı bölgesinde, Samanyolu Galaksimizin merkezine çok yakın bir yerde kümelenmiş gibi duruyor." ifadesini kullandı.

Araştırmanın detayları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

Dünya'nın doğal uydusu Ay, son birkaç yüz milyon yılda çekirdeğinin soğumasından dolayı çevresinden yaklaşık 100 metre kadar kaybetti.

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Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre küçülme kademeli bir süreç gibi görünebilir ancak Ay'ın güney kutbunun bazı bölgelerinde önemli "yüzey eğriliğine" neden oluyor.

Bu bölgelere NASA'nın mürettebatlı Artemis III görevleri için önerilen iniş alanları da dahil.

Ay'ın küçülmesine Ay depremleri gibi sismik faaliyetler eşlik ediyor.

Bilim insanları, fay bölgelerine yakın konumların gelecekte Ay'da çalışmalar gerçekleştirecek insanlar için tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

AY'DA DEPREMLER SAATLERCE SÜREBİLİR

Yeni çalışmaya göre Ay'ın güney kutup bölgesindeki fayların oluşma nedeni 50 yıl önce Apollo sismometreleri tarafından kaydedilen güçlü Ay depremlerinden biri.

Ay'ın güney kutbunun bazı bölgelerinin ise sismik sarsıntılardan kaynaklanan heyelanlara karşı savunmasız olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, Dünya'daki depremlere benzer şekilde Ay depremlerinin de Ay'daki faylardan kaynaklandığını ve Ay yüzeyindeki insan yapımı yapılara ve ekipmanlara zarar verecek kadar güçlü olabileceğini söylüyor.

Dünya'da yalnızca birkaç saniye süren depremlerden farklı olarak Ay depremleri saatlerce, hatta bütün bir öğleden sonra sürebilir.

Bu da sığ alanlarda gelişen depremlerin gelecekte Ay yüzeyindeki potansiyel insan yerleşimlerini tahrip edebileceği anlamına geliyor.