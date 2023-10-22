“Bilim dünyası 200 yıldır ateizmin tesiri altında”

Kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan Kongre düzenleme heyetinden Prof. Âdem Tatlı, “Ders kitaplarında tabiat, tesadüf ve sebepler ilahlaştırılıyor. Bunun yerine kadim kültür değerlerimizle, yani sanatta sanatkârı, eserde ustayı, nimette o nimeti vereni ve gençlerimize; ailesine, devletine, milletine ve yaratıcısına karşı sorumluluklarını hatırlatacak tarzda takdimine ihtiyaç var. Kongrenin esas amaçlarından birisi de budur” dedi. Tatlı, “Bilim dünyası yaklaşık 200 yıldır ateizmin tesiri altındadır. Bu felsefe, kâinattaki bütün varlıkları tesadüf, sebepler ve tabiatın eseri olarak görmekte ve sadece laboratuvara giren maddeleri bilimsel veri olarak kabul etmektedir. Bu felsefî görüşte; insanın duygu ve düşünceleri dikkate alınmamaktadır. Hâlbuki kâinatın ve insanın yaratılışını anlamada sadece fizik, kimya ve biyoloji kanunları yeterli değildir” ifadelerini kullandı.