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Gündem ‘Bilim bilim’ diyen CHP bilimin zararlı dediği alkol derdinde! Skandal rakı vadi Nevşin’i coşturdu
Gündem

‘Bilim bilim’ diyen CHP bilimin zararlı dediği alkol derdinde! Skandal rakı vadi Nevşin’i coşturdu

Yeniakit Publisher
2024-09-18 11:06:00 -
‘Bilim bilim’ diyen CHP bilimin zararlı dediği alkol derdinde! Skandal rakı vadi Nevşin’i coşturdu

Özgür Özel'in CHP döneminde rakının litresinin 140 lira olacağı yönündeki çıkışına destek veren Nevşin Mengü, rakının Türk milletinin milli içeceği olduğunu savundu.

Partisinin belediyelerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Marmara Adalar Belediyesi'ndeki rakı üzerinden ekonomi değerlendirmesi gündemde.

CHP iktidara geldiğinde 1 litre rakının 140 lira olacağını söyleyen Özel'e ilk destek, Nevşin Mengü'den geldi.

"CHP BİR BARİYERİ DAHA AŞTI"

YouTube yayınında konuyu ele alan Mengü, Özel'in CHP'de bir bariyeri daha aştığını söylerek şöyle konuştu:

"Rakı örneğini verince Özgür Özel, hani eskiden olsa 'rakı demeyin, muhafazakar seçmen kaçar' diye bakılıyordu ama artık o bariyeri de aştı CHP.

İyi oldu bence. Biraz normal olan şeyleri de İslamcıların anormalleştirme tuzağına düşmemek lazım.

"RAKI BU MİLLETİN MİLLİ İÇKİSİDİR"

Sonuçta rakı beğensen de beğenmesen de bu milletin milli içeceği ve insanlar rakı içemez hale geldi."

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