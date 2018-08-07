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Bilim adamları ortaya çıkardı! Uykudayken çok öğrenme kapasitesi çok daha sınırlı

Belçikalı bilim adamları, uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.

07 Ağustos 2018 Salı 14:43
Bilim adamları ortaya çıkardı! Uykudayken çok öğrenme kapasitesi çok daha sınırlı

ULB Nörobilim Enstitüsünde görevli Belçikalı uzmanların yaptığı araştırmada, beynin uyanıkken olduğu gibi uykudayken de sesleri algılamayı sürdürdüğü, öte yandan sesleri birimlerine göre gruplandırmayı başaramadığı görüldü. 

Philippe Peigneux liderliğindeki araştırmada, uykudayken bir dizi sesi istatistiki öğrenmenin mümkün olup olmadığını ortaya koyacak biçimde, deneklerin serebral akviteleri, manyetoensefalografi (MEG) ile incelendi. 

Deneklerin beyninde uykudayken tekil seslere MEG yanıtı tespit edilirken, uyanıkken olduğu gibi istatistiki ses kümelenmesini yansıtan bir veriye rastlanmadı.

Araştırmayla ilgili ayrıntılar, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:43
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