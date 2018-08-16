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Bilim adamları kötümserliğin nedenini buldu

Bilim insanlarının yaptıkları deneylerde, hayvanlarda beynin kaudat çekirdek bölgesinin uyarılmasının karar alma sürecinde kötümserliğe yol açtığı gözlendi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:11
Bilim adamları kötümserliğin nedenini buldu

Bilim adamları, beynin belirli bir bölgesinin uyarılmasıyla oluşan negatif duygulanımların karar alma sürecinde kötümser ve irrasyonel seçimlere yol açtığını belirledi.

"KAUDAT" UYARILDIĞINDA KÖTÜMSERLİK OLUŞUYOR

ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) bağlı McGovern Beyin Araştırmaları Merkezi'nde görevli araştırmacılar, hayvanlar üzerine yaptıkları deneylerde, beynin kaudat çekirdek bölgesinin uyarılmasının stres altında kötümser değerlendirmelerin biçimlendirildiği davranışlara yönelttiğini gözlemledi.

Hayvanların söz konusu bölgeden gelen uyaranların etkisi altında davranışlarının olası faydalarından daha çok olası kötü sonuçlarına odaklanarak karar verdikleri belirtildi.

Kötümser karar alma davranışının, ilk uyarımın ardından gün boyu sürebildiği de ifade edildi.

DEPRESYON VE ANKSİYETE BOZUKLUĞU MODELİ

Bilim insanları bunun insanlarda depresyon ve anksiyete bozukluğu hastalıklarında da karşılaşılan bir duygulanım/eylem modeli olduğuna dikkati çekti.

Bulguların söz konusu hastalıkların tedavisi için yeni olanaklar sağlayabileceğini kaydeden araştırmanın başyazarı Ann Graybiel, "Anksiyete ve depresyon için bir vekalet makamı bulmuş gibiyiz." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Neuron" adlı dergide yayımlandı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 22:11
  1. kötümserlik
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