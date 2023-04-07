Bilim adamları ilk kez görüntüledi!



Latince adı Pseudorabdion longiceps olan bu ufak yılan türünün takla hareketini avcıların yönünü şaşırtmak ve kendi kaçışını hızlandırmak için kullandığı ortaya çıktı.

Yılanın tuhaf davranışı, Malezya Sabah Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından gözlemlendi ve kayda alındı. Hakemli bilimsel dergi Biotropica'da yayımlanan makalede bu davranışın yılanlarda ilk kez belgelendiği ifade edildi.

Yılanların, diğer daha büyük hayvanlar tarafından avlanmaktan kaçmak için bir dizi stratejisi var. Bunlar arasında kamuflaj, ölü taklidi, kaçma, saldırganlık ve savunma var.