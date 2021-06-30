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Teknoloji Bilim adamları ikiye bölündü! O gezegende yaşam var mı?
Teknoloji

Bilim adamları ikiye bölündü! O gezegende yaşam var mı?

Dünya dışında yaşam arayışları hız kazanıyor. Mars’tan sonra Venüs’ün atmosferinde yaşamın varlığını işaret eden fosfin gazı bulunmuştu. Uzmanlar, son yapılan araştırmalardan sonra kuru bir havasının olduğunu ve yaşamın imkansız olduğunu öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 23:24:00 -
Bilim adamları ikiye bölündü! O gezegende yaşam var mı?

İrlanda’da uzmanların yaptığı araştırmada, atmosferin çok kuru olduğu için Venüs’te yaşamın mümkün olmadığı açıkladı. Geçen yıl Venüs’ün atmosferinde bulunan fosfin gazı gezegende hayat olabileceğine dair heyecana neden olmuştu.

“Hayatta kalamazlar”

Araştırmacılar, uzay sondaları tarafında toplanana bilgileri değerlendirdi. Bulutların, çoğunlukla sülfürik asitten ve çok az miktarda sudan oluştuğu belirtildi. Bu ortamda herhangi bir organizmanın yaşamını sürdürüp sürdüremeyeceğini öğrenmek için geniş kapsamlı araştırma yapıldı.

Araştırmacılar, en aşırı "ekstremofilin" (çok zorlu koşullarda yaşayan mikropların adı) bile hayatta kalamayacağı sonucuna vardı.

“Fosfin gazı bilim adamlarını ikiye böldü”

Belfast Biyolojik Bilimler Okulu'ndan Dr. John Hallsworth, "Su moleküllerinin etkin konsantrasyonunun sadece Dünya'daki en dayanıklı mikroorganizma için gerekenin biraz altında olduğunu değil, 100 kattan fazla düşük olduğunu bulduk. Yaşamın aktif olması için gereken eşiğin çok altında” dedi.

Geçen Eylül ayında Güneş'e en yakın gezegende fosfin gazının bulunması tüm dünyada heyecan ve merak uyandırdı. Dünya'da, fosfin hayvanların bağırsaklarında veya bataklıklar gibi oksijen açısından fakir ortamlarda yaşayan mikropların aktiviteleriyle oluşuyor ve doğrudan hayatın varlığına işaret ediyor. Gazı endüstriyel olarak yapmak mümkün, ancak Venüs'te fabrika yok; bu yüzden gezegenin bulutlarındaki keşif bir açıklama gerektiriyor.

Venüs'te yaşam olduğunu savunan profesör meydan okudu

Eylül ayında, Cardiff Üniversitesi'nden Prof Jane Greaves liderliğindeki ekip, Venüs’te yaşam olasılığını gündeme getirdi ve diğer bilim insanlarını bu teoriyi yıkmaya davet etti.

Bazı gökbilimciler başlangıçta iki farklı teleskop sistemi ile yapılan fosfin gazı gözlemlerinin doğruluğunu sorguladı Ancak bu son karşıt çalışma, çok farklı bir alanda çalışan uzmanlardan geldi: Biyo-kimya araştırmacıları.

 

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