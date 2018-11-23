Bilim adamları, baz istasyonlarını akladı



Elektromanyetik alanların biyolojik etkilerini tartışmak ve son bilimsel çalışmaları paylaşmak amacıyla bir araya gelen bilim adamları, elektromanyetik alanlar ve özellikle cep telefonlarının insan sağlığına etkisi olmadığını ortaya çıkardı.



Bilim adamlarının yaptığı deneylerde beyin kanseri, kan değerleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri araştırıldı ve kesin bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.



Bilim adamları, elektromanyetik alanların biyolojik etkileri üzerine yaptıkları araştırmalarda, bunların canlılara olumsuz etki yapmaması için standartlar belirlendiğini ve bu standardın sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini belirttiler.