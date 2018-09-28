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Bilic'in yeni takımı resmileşti

Suudi Arabistan temsilcis İttihad, Hırvat teknik adam Bilic ile sözleşme imzaladı.

28 Eylül 2018 Cuma 09:54
Bilic'in yeni takımı resmileşti

El İttihad'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in, takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

 Futbolcu kökenli teknik adamlardan Slaven Bilic, siyah-beyazlı ekipte 2013-15 sezonları arasında görev almıştı. 50 yaşındaki teknik adam, son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştırmıştı.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:54
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