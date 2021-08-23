Bilgisayarınızın kamerasını bantlamak doğru mu? İşte cevabı....

Herkesin sandığının aksine bilgisayar kameralarını bantlamak, herhangi bir açık sayesinde kameraları aktif eden kişilerden korunmanın en iyi yoludur.

Bilgisayarında bulunan webcam’leri bant yapıştırarak kapatan insanlara genellikle ‘paranoyak’ gözüyle bakılır. Sonuçta onlar sürekli izlenilebileceklerini düşünen aşırı şüpheci insanlardır değil mi? Değil.

WebTeknoda'a yer alan habere göre, bu insanların şüphelerini bir kenara bırakarak öncelikle ‘webcam’a bant yapıştırma’nın nereden çıktığına bakalım. 2011 yılında keşfedilen bir flash açığı sayesinde internet sitelerinin ziyaretçilerinin kameralarını aktif edebildiği ortaya çıkmıştı. Flash’taki bu açık kapatılmış olsa da hala benzer açıklar bulunuyor.

Java platformu başta olmak üzere web tarayıcılar üzerinden kameraları aktif etmenin hala pek çok yolu bulunuyor. Bu nedenle deep web ziyaretçileri herhangi bir web sitede dolaşırken java’yı deaktif duruma getirirler.

Maalesef ki bu güvenlik açıklarından tam olarak korunmanız mümkün değil. Hiçbir anti-virüs uygulaması bu açıkların önüne geçemiyor. Nedeni ise sistemin kendini düzenli olarak yenilemesi. Antivirüs programları ise yalnızca kendilerine tanıtılan virüsler ile mücadele edebilirler.

‘O halde nasıl korunacağız?’ diye soruyorsanız cevap basit, kamerayı bantlayın. Yukarıdaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi bir yazılım devi dahi olsanız o kamera bantlanacak. Hayır ben bir yazılım yüklemeden kendimi güvende hissetmem diyorsanız, zone alarm programını tavsiye edebiliriz. Fakat ‘bant’ kadar güvenli olduğunu söyleyemeyiz.