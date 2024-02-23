  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’de çekilen yapımların sayısında büyük artış: Ersoy: Yeni projelerle Türkiye’ye geliyorlar

Elon Musk, XMail gelmekte diyerek dünyaya duyurdu! Google'a rakip oluyor, plan sundu! Yeniden gündem oldu!

Türkiye'de yeni balık fosili keşfedildi: Adıyaman’da vatandaş fark etti! 15 milyon yıllık olduğu tahmin edildi!

İngilizler Türkiye'de altın keşfetti! Yerin altından resmen fışkırıyor, daha da derine inecekler

Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci’den Akit Medya Grubu’na ziyaret: O gemide biz de olacağız

İlk yarış için Bahreyn'den yeni bir hamle daha: kanalizasyonlar, betonla doldurulacak! Resmen açıklandı

"Bu kararın sizin için sürpriz olduğunu tahmin ediyoruz" diyerek duyurdular! Havacılık devi iflas etti

Artık 4 ülkeden biriyiz! 5. nesil savaş uçağı listesine Türkiye damgası

Atatürksüz sahaya çıkmayan Dursun Özbek'in Galatasaray'ı bu pankartın önünde neden oynadınız? 'Çek aslanı, Türk etine aç'
Teknoloji Bilgisayar satışları sıralaması: 2023 lideri Lenovo oldu, reklamları ile rakibi solladı! Türk vatandaşları satın aldı
Teknoloji

Bilgisayar satışları sıralaması: 2023 lideri Lenovo oldu, reklamları ile rakibi solladı! Türk vatandaşları satın aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-23 20:40:00 - 2024-02-23 21:22:12
Bilgisayar satışları sıralaması: 2023 lideri Lenovo oldu, reklamları ile rakibi solladı! Türk vatandaşları satın aldı

Lenovo, yaptığı reklam kampanyaları ve adımları ile dikkat çekti! Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Lenovo 2023 yılında Türkiye'de bilgisayar satışlarında pazar lideri oldu. Türkiye'de üst üste dördüncü kez pazar lideri olmayı başardı.

Türkiye’de giriş, orta, ofis, gaming ve iş bilgisayarı kategorilerinde çok sayıda ürünü bulunan Lenovo Türkiye, 2023’te en yüksek pazar payını elde eden marka oldu. Lenovo, üst üste dördüncü kez pazar liderliğini elde etti.Lenovo, Türkiye'de yüzde 20,2 pazar payı elde etti

Lenovo Türkiye’den yapılan açıklamada IDC verilerine göre Lenovo’nun 2023’te Türkiye’de pazar payı liderliği elde ettiği duyuruldu. Lenovo’nun Türkiye bilgisayar pazarındaki pazar payı yüzde 20,2 oldu. Bu sonuçla Lenovo Türkiye, üst üste 4. yılı pazar lideri olarak kapatmış oldu. Lenovo’nun Türkiye bilgisayar pazarındaki birincilikleri kategori bazında incelendiğinde ise büyük kurumsal müşteri segmentinde yüzde 33,2, dizüstü bilgisayar segmentinde yüzde 22, tüketici segmentinde yüzde 15,1 oranları ile gerçekleşti.

Lenovo hem de Türkiye’de hem de globalde yapay zekaya odaklanıyor. Hibrid yapay zeka teknolojilerinin güçlü cihaza ihtiyaç duyması nedeniyle müşterilerin talebini karşılayacak bilgisayarlara odaklanıyor. Lenovo, önümüzdeki yıl yapay zekaya dünya genelinde 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23