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Bilgisayar felci beyinde tedavi için görevde..

Beynimizi etkileyen dalgalar, felçli insanların yeni umudu oldu.

06 Kasım 2018 Salı 18:29
Bilgisayar felci beyinde tedavi için görevde..

Yeni geliştirilen bir teknoloji, özel bir sistem ile beyin hareket fonksiyonlarının kontrol edilebilmesini sağlıyor.

Son zamanlarda bilgisayar sistemlerinin gelişmesi ve nano, hatta pico seviyelere ulaşması ile özellikle tıp alanında ciddi gelişmelerle karşılaşmaktayız.

Eğer kendi beyin dalgalarımızı görebilirsek, hangi dalganın ne zaman artıp ne zaman azaldığını öğrenirsek kendi beynimizi kontrol edebiliriz. Ve tekrar eden seanslarla istendik beyin dalgalarını arttırıp, istenmedik beyin dalgalarını azaltabiliriz. Bu beyin egzersizine neurofeedback deniyor.

Bunun en güzel ve yeni örneklerinden biri de beyin hareket fonksiyonlarının kontrol edilmesine imkan tanıyor. Case Western Reserve Üniversitesindeki bilim adamları, omurilikteki hasardan dolayı kolu paralize olmuş hastanın beynine bir elektronik implantasyon yaparak elini ve kolunu hareket ettirmesini sağlamış. Sistem görevini beyne yerleştirilen yongalar ile beyin sinyallerini eklemlere kablosuz olarak aktararak gerçekleştiriyor.

Üniversitedeki araştırmacılardan Bolu Ajiboye’in söylediğine göre 2 silikon elektrotu, gönüllü olarak tedavi olmak isteyen hastanın hareketlerini kontrol eden beyindeki motor korteksine yerleştirilmiş. Elektrota bağlı kablolar, kafatasından bilgisayarlara bağlanarak, yapılan hareketlere göre sinyaller analiz edilmiş. Sonrasında da kol ve ellere yerleştirilen ince kablolar ile elektriksel uyarılar gönderilmiş ve eklemlere bağlı kasların hareket ettirilmesi sağlanmış.

Tabii bu hareket kabiliyeti, günlük yaşamı normal birey gibi devam ettirecek seviyede hareketler değil. Üniversite bunu daha da ileri götürmek istiyor. Beyindeki sinirsel sinyallerin analiz edilerek sayısallaştırılması aslında ileride hayal gücümüzü bile zorlayacak sonuçlar da doğurabilir.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:29
  1. Bolu
  2. beyin
  3. felç

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