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Aktüel Bilgisayar başında dipçik durmanın 5 altın kuralı
Aktüel

Bilgisayar başında dipçik durmanın 5 altın kuralı

Bilgisayar başında dik durmak herkesin yapmaya çalıştığı fakat uygulamaya geçiremediği bir durum. Peki, bilgisayar başında dik duruş için ne yapılmalı? İşte omurga sağlığınızı koruyan 5 öneri...

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:30:00 -
Bilgisayar başında dipçik durmanın 5 altın kuralı

Bilgisayar başında dik durmak omurga sağlığı açısından büyük bir öneme sahip. Özellikle öne doğru eğilmek ve göz hizasını ayarlayamamak yapılan en büyük hatalardan. İşte bilgisayar başında dik duruşu koruyan 5 öneri...

Bilgisayar başında dik duruşu koruyan 5 öneri

Ayaklar yere düz olarak basmalı

El ve ön kol aynı hizada olmalı

Bilgisayar ekranı göz seviyesinden 15 derece aşağıda olmalı

Sırt düz omuzlar arkaya doğru ama gevşek olmalı

Klavyenin üzerine doğru eğilmemeli

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