Bilgisayar başında dipçik durmanın 5 altın kuralı
Bilgisayar başında dik durmak herkesin yapmaya çalıştığı fakat uygulamaya geçiremediği bir durum. Peki, bilgisayar başında dik duruş için ne yapılmalı? İşte omurga sağlığınızı koruyan 5 öneri...
Bilgisayar başında dik durmak omurga sağlığı açısından büyük bir öneme sahip. Özellikle öne doğru eğilmek ve göz hizasını ayarlayamamak yapılan en büyük hatalardan. İşte bilgisayar başında dik duruşu koruyan 5 öneri...
Bilgisayar başında dik duruşu koruyan 5 öneri
Ayaklar yere düz olarak basmalı
El ve ön kol aynı hizada olmalı
Bilgisayar ekranı göz seviyesinden 15 derece aşağıda olmalı
Sırt düz omuzlar arkaya doğru ama gevşek olmalı
Klavyenin üzerine doğru eğilmemeli