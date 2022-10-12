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Ekonomi Bilgin’den asgari ücret açıklaması: Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil
Ekonomi

Bilgin’den asgari ücret açıklaması: Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den “Asgari ücret 9 bin 900 lira olacak” iddiasına yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 22:05:00 -
Bilgin’den asgari ücret açıklaması: Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil

Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin bu iddiayı hatırlatmaları üzerine Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını belirtti. Bilgin, “Asgari ücretin benim karar verebileceğim bir konu değil. Bu Asgari Ücret Komisyonu’nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi ‘Şu kadar olacak’ ya da ‘Bu kadar olacak’ gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok” dedi. Asgari ücret için yasal ve hukuki sürecin belli olduğunu vurgulayan Bilgin, “Bu keyfi olarak belirlenmez. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ile sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp ‘Asgari ücret rakamı ‘Şu olacak’ ya da ‘Bu olacak’ demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde” şeklinde konuştu. Gelir vergisiyle ilgili bir çalışma olup olmayacağının sorulması üzerine ise Bilgin, “Onunla ilgili çalışıyoruz. Sayın Hazine Maliye Bakan’ımızla paylaştık” diye konuştu.

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