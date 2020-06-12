Bilgievleri bu kez sınav personeli için siperlik üretiyor

Bilgievleri, 3D tasarım olarak hazırladıkları korona virüs siperliklerini şimdi de YKS ve LGS’de görev alacak olan polis ve eğitmenler için üretmeye başladı.

Şehir genelinde korona virüse (Covid-19) karşı amansız bir mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Daha önce sağlık çalışanları için Büyükşehire bağlı Bilgievleri tarafından 3D tasarım olarak hazırlanan siperlikler bu sefer Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilsem ortaklığında LGS’de görev alacak personel için üretiliyor. Bilgievleri’nde üretilen siperlikler, ücretsiz bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırılacak.

Sınav personeli için koruyucu siperlik üretimi yapmaya başlayan Bilgievleri, korona virüs sürecinde tedbirleri elden bırakmadan çalışmaya devam ediyor. Bilgievleri’nde 3D yazıcılar vasıtasıyla üretilen koruyucu siperlikler korona virüs sürecinde yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarına gönderilmeye devam edilirken bununla beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise eğitmenleri de unutulmuyor ve üretilen siperlikler kendilerine ulaştırılıyor.

Bilgisayar ortamında tasarımı yapılan yüz koruma siperlik maskelerin, daha sonra CNC lazer kesim makinesiyle ölçülerine uygun kesildikten sonra diğer aparatları montajlanarak hazır hale getiriliyor. Üretilen siperlikler sağlık çalışanları, sınav personeli ve Akademi Lise eğitmenlerine ulaştırılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na teslim ediliyor.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İlk dezenfekte çalışmaları Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın yapılacağı okullarda yapıldı. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal dezenfektan kullanıldı. Çalışmalarda ayrıca şekilde tüm okullar virüs ve mikro organizmalardan arındırdı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince okulların giriş kapısından, çocukların el dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenleri ve korkuluklarını, sınav olacakları sınıfları, oturacakları sıraları, öğretmenlerin masalarını, pencere kolları ve lavabolar dezenfekte edildi.