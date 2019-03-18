Bilgievi’nden aynı gün 3 etkinlik Adapazarı Belediyesi Yağcılar Bilgievi, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi ve Agora Alışveriş Merkezi işbirliği ile “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında ahşap boyama, makrome çanta ve Mandala atölyeleri kuruldu.

Adapazarı Belediyesi Yağcılar Bilgievi, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi ve Agora Alışveriş Merkezi işbirliği ile “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında ahşap boyama, makrome çanta ve Mandala atölyeleri kuruldu.

Adapazarı Belediyesi Yağcılar Bilgievi tarafından düzenlenen etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi hocaları Gülay Alp, Handan Yıldırım ve Beyhan Yılmaz önderliğinde çalışan kadınlar ahşaptan takı kutuları, makromeden farklı renklerde çantalar yaparak birbirinden güzel modeller ortaya çıkardı.3 farklı alanda düzenlenen etkinlikte mandalayı tercih eden kadınlar ise özgün desenlerden oluşan birbirinden renkli mandalaları boyayarak keyifli bir gün geçirdi.

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