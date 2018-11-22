Bilge dedi ki..

Nasihatlerin de bu farklılığa uygun olması gerekir. Bazı insan naziktir, ince ruhludur; yumuşak lisandan etkilenir. Bazısı biraz sert mizaçlıdır, inatçıdır. Onun da meselenin ciddiyetini kavraması için kesin ve net konuşmak gerekir. Biz sonuçta kendilerini görmediğimiz okurlarımızla bazı nasihatları paylaşmak istiyoruz. Kişileri tek tek seçecek halimiz yok.

Zaten aşağıdaki nasihatlerin de eskilerin tabiriyle "mirî" olduğunu yani herkesin idrakince yararlanabileceği türden olduğunu belirtelim.

Çocuklarınızı zengin olmaları için eğitmeyin. Onları mutlu olmaları için eğitin.

Böylece yetişkin olduklarında eşyaların fiyatını değil değerini bilirler.

Yiyeceklerinizi ilaçlarınız gibi yiyin.

Aksi durumda yiyeceğiniz olarak ilaçları yemek zorunda kalırsınız.

Sizi seven hiçbir zaman terk etmeyecektir, çünkü bırakmak için 100 sebep de olsa tutmak için bir sebep bulacaktır.

İnsanoğlu olmakla insan olmak arasında pek çok fark vardır. Çok azı bunu anlar.

Doğduğunuzda sevilirsiniz. Öldüğünüzde sevilmek, hayırla yâd edilmek isterseniz, arasını doldurmak size kalmış..



Siz başarmalısınız...!

Hızlı yürümek istiyorsanız yalnız yürüyün..!

Fakat.. Uzun yürümek istiyorsanız beraber yürüyün..

Dünyadaki altı en iyi doktorlarının adlarını verelim: Güneş ışığı, dinlenme, egzersiz, diyet yani perhiz, kendine güvenme, Rabbine itaat ve şükürlü duadır.

Arkadaşlıklarınızı hayatın her aşamasında devam ettirin. Onları yermeyin, övün. Övün ki, övülesiniz. Arkadaşınızı övmek, sevgisini kazanmaktır. Kendiniz de öyle değil misiniz; sizi öveni daha bir sevmez misiniz? Onlarla nizasız, huzurlu sağlıklı hayatın keyfini yaşayın.

Aya bakarsanız, tabiri caizse Allah'ın güzelliğini görürsünüz. Güneşe bakarsanız, yine tabiri caizse Rabbimizin gücünü görürsünüz.. Ve aynaya bakarsanız.. Allah'ın sizi yarattığını görürsünüz.. Bu yüzden Rabbinizin gücüne kudretine ve kendinize inanın..

Bizler turistler gibiyiz. Allah bizim bütün yol, tatil rezervasyonlarımızı, varış yerlerimizi önceden belirlemiştir. Ona güvenin ve HAYAT dediğimiz bu acılı-tatlı sınavlarla dolu yolculuğun keyfini yaşayın..

Allah-u Zülcelâl bir ayet-i kerimede, Peygamberimizin şahsında hepimize şöyle buyuruyor:

“Sen öğüt ver! Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.” (Zariyât, 55)

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır: Karşılaştığın zaman selâm ver, seni dâvet ederse git, senden nasihat isterse nasihat et, aksırınca Allah’a hamdederse yerhamukellah de, hastalandığında onu ziyaret et, öldüğü zaman cenazesinin ardından git.” (Müslim, Selâm 5)