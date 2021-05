Bilfenli Öğrenciler Avrupa Şampiyonu ve Dünya 2.si Yüzme Sporcumuz Sümeyye BOYACI ile Buluştu

Sporu, öğrenciler için akademik başarıyla harmanlayarak bir yaşam biçimi haline getiren Bilfen Liseleri, öğrencilerini “Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın Avrupa Şampiyonu ve Dünya 2.si” sporcusu Sümeyye BOYACI ile online ortamda bir araya getirdi. Bilfen Liseleri Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Ayşegül Alpay moderatörlüğünde gerçekleşen online söyleşide deneyimli yüzücü; spora nasıl başladığını, okul ile sporun bir arada yürümesi için neler yaptığını, başarılarını ve hedeflerini öğrencilerle paylaştı. Instagram canlı yayınında BOYACI ayrıca 4 ay sonra yapılacak Tokyo Olimpiyatları hedefini ve bu hedefe ulaşmak için nasıl çalıştığını da anlattı.

Öğrencilerini akademik eğitimin yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da tam donanımlı yetiştirmeyi hedefleyen Bilfen Liseleri, düzenledikleri söyleşilerle alanında uzman isimleri öğrenciler ile buluşturmaya devam ediyor. Öğrencilerine sporun her dalını sevdirmeyi amaçlayan Bilfen Liseleri, Türk yüzme sporuna, Avrupa şampiyonluğunu yaşatan ilk ve en genç yüzücü Sümeyye BOYACI’yıinstagram canlı yayınıyla öğrencileriyle bir araya getirdi. 25 Nisan’da yapılan yayında hayat hikayesini ve yüzme branşında nasıl başarılı olduğunu öğrencilerle anlat Boyacı hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “Sporcu kimliğimin, yoğun ve disiplinli çalışma planımın her zaman ön planda olmasını tercih ederim; çünkü ben her gün 8 saat antrenman yapan, çok yoğun çalışan ve olimpiyatlara hazırlanan bir sporcuyum. Tokyo’da altın madalya almak ve İstiklal Marşı’mızı okutmak istiyorum.

Beni Geliştiren Zaferler Değil, Yenilgiler Oldu.

Bilfen Okulları öğrencilerine kaybettiği yarışların kendisini daha çok başarıya götürdüğünü söyleyen BOYACI, “Başarılı olduğumda kendimi zafer sarhoşluğuna kaptırmam. Olamadığım zaman da umutsuzluğa kapılmamam gerek. Henüz 16 yaşındayken, 45 yaşında, yılların olimpiyat şampiyonu bir rakibe sahip olduğum için çok şanslıyım aslında. Çünkü rakiplerin ne kadar zorlu ve kaliteliyse, başarı da o kadar kıymetli olur. Evet, altın madalyayı çok seviyorum ama beni geliştiren zaferler değil, yenilgiler oldu. Kazanmak Tanrı’nın ödülüyse, kaybetmek de öğretme biçimi” dedi.

Bilfenli Öğrencilere Başarının Sırrını Verdi

Önümüzdeki 10 yıllık planın da yurtdışında psikoloji eğitimi almak ve daha sonrasında sporcu kimliğinin yanı sıra International ParalympicCommittee’de psikolog olarak çalışmak istediğini belirten BOYACI canlı yayında Bilfenli öğrencilere başarılı olmak için kendi sırlarını açıkladı. BOYACI, “Vakit kaybetmeyin! Kalbinizle inandığınız duyguları, akıl süzgecinden geçirip hemen başlayın. Çünkü siz, bu fikri ertelerken, birileri, onun için sabah akşam demeden çalışıyor. Kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik, kendimizi hiç durmadan geliştirmek. Bence gerçek başarı, önümüze çıkan engelleri, zirveye giden yolculukta basamak olarak kullanabilmek. Büyük başarılar çabaya bağlıdır ve durmaksızın çalışma gerektirir. Aksi mümkün değildir.” şeklinde konuştu.