Bileti kesildi! Murat Sancak'tan 'Onyekuru' kararı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçından sonra rakip futbolcularla samimi görüntüler veren Onyekuru hakkında kararını verdi.
Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra eski takım arkadaşlarıyla samimi görüntüler sergileyen Henry Onyekuru'nun takımdan sezon sonunda gönderileceği iddia edildi.
Haber Sarı Kırmızı'nın haberine göre, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.
Sancak'ın, Onyekuru'nun menajerine; "Sezon sonundan itibaren kendinize kulüp bulun." dediği iddia edildi.
Başkan Sancak, maçtan sonra Onyekuru'ya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
Onyekuru fırçayı soyunma odasında yedi. Tebrik edebilirsin, arkadaşların var ama herkesin önünde arkadaşların bu kadar emek vermişken o hareketleri yapamazsın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO