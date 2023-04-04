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Spor Bileti kesildi! Murat Sancak'tan 'Onyekuru' kararı
Spor

Bileti kesildi! Murat Sancak'tan 'Onyekuru' kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 01:07:00 - 2023-04-04 01:22:59
Bileti kesildi! Murat Sancak'tan 'Onyekuru' kararı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçından sonra rakip futbolcularla samimi görüntüler veren Onyekuru hakkında kararını verdi.

Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra eski takım arkadaşlarıyla samimi görüntüler sergileyen Henry Onyekuru'nun takımdan sezon sonunda gönderileceği iddia edildi.

Haber Sarı Kırmızı'nın haberine göre, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.

Sancak'ın, Onyekuru'nun menajerine; "Sezon sonundan itibaren kendinize kulüp bulun." dediği iddia edildi.

Başkan Sancak, maçtan sonra Onyekuru'ya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Onyekuru fırçayı soyunma odasında yedi. Tebrik edebilirsin, arkadaşların var ama herkesin önünde arkadaşların bu kadar emek vermişken o hareketleri yapamazsın.
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Yorumlar

Adalet İsteri̇z

Tipik bir ali şen zihniyeti. Ali şen de yıllar önce oğuz/aykut rakip takım oyuncuları ile samimi görüntüler verdiler, diye kadro dışı bırakmıştı her ikisinide de ya, işte MAFYA zihniyeti budur. Onlar huzur değil, huzursuzluk isterler, insanları birbirlerine düşman etmekten ZEVK duyarlar. Nitekim ali şen,in ektiği FİTNE tohumlarının acısı halen devam ediyor. Taraftarları rakip taraftarlara hep düşman etti. Bazen nostalji olarak 70,li 80,li yıllar gösteriliyor taraftarlar karışık oturuyor skor ne olursa olsun hiçbir taşkınlık yok,yenilen takımın oyuncuları rakibimiz hak etti kazandı diyor,o günleri çok özlüyoruz . Onun için bu FİTNE/MÜNAFIK yöneticilerden kurtulup insan gibi insan yöneticiler seçmek gerekiyor herhalde.

görengören

Sahada görevini yaptıysa bu hiddet çok fazla yok görevini yapmadı diyorsan hatır şikesi vermek istenen mesaj buysa ayıp ayıp ayıp....
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