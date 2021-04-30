Bilet değişiklik taleplerini ücretsiz gerçekleştirecek
Türk Hava Yolları (THY), Covid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs’ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bileti bulunan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerce yayınlanacak genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. Tam kapanmanın uygulanacağı tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla.”