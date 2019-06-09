Bilek güreşinde madalyalara abone oldu





ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Şanlıurfa'da tavsiye üzerine bilek güreşine başlayan 21 yaşındaki milli sporcu Emre Albaş, 7 yıllık spor hayatına 6'sı altın 22 madalya sığdırdı.

Küçük yaşlarda spora başlayan Emre Albaş, güreş yaptığı sırada arkadaşları ve hocalarının tavsiyesiyle bilek güreşine yöneldi. Kısa sürede kendisini geliştiren Albaş, 7 yılda katıldığı 4 Dünya Şampiyonası, 6 Avrupa Şampiyonası, 6 Türkiye Şampiyonası ve 6 özel organizasyonda 6'sı altın, toplam 22 madalya kazandı.

Karaköprü Belediyesi Spor Kulübünün milli sporcusu Albaş, son olarak 14-23 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın Loutraki şehrinde 30 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 29'uncu Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalya aldı.





- Albaş: "Bu sporu çok sevdim"





Milli sporcu Emre Albaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta başladığı sporu artık bir yaşam tarzı olarak gördüğünü söyledi.

Sporla 10 yaşındayken tanıştığını anlatan Albaş, fiziki yapısının uygun olması nedeniyle yaklaşık 4 yıl güreş yaptığını ifade etti.

Bütün spor dallarında disiplinin önemli olduğunu vurgulayan Albaş, şöyle konuştu:

"Ailemle Yalova'ya taşındığımızda evimizin karşısında spor salonu vardı. Arkadaşlarımla ben de gittim ve böylece sporla tanıştım. İlk başlarda güreş yaptım fakat daha sonra hocalarımın ve arkadaşlarımın tavsiyesiyle bilek güreşine yöneldim. Bu sporu çok sevdim. Yaklaşık 7 yıldır bilek güreşi yapıyorum ve kısa sürede kendimi geliştirerek dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında çok sayıda madalya kazandım. En son geçen ay Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 60 kiloda rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Hedefim, ekim ayında Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak."

Emre Albaş, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktararak, "Bilek güreşi her spor gibi disiplin ve çok çalışma gerektiriyor. Bunun yanında sağlıklı beslenme ve uyku düzeni önemli. Ben bunlara dikkat ediyorum. Antrenmanlarımı aksatmıyorum. İnşallah yakın bir zamanda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederim. Bütün çalışmalarım bu yönde. Bana destek sunan Karaköprü Belediyesine ve hocalarıma çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.





- Akdağ: "Emre'nin tekniği çok iyi"





Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkan Yardımcısı Sait Akdağ, Emre Albaş'ın aldığı eğitimlerle kısa sürede tekniğini çok iyi geliştirdiğini söyledi.

Emre'nin Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin gururu olacağına inandığını ifade eden Akdağ, "Emre kardeşimiz küçük yaşlarda bilek güreşi yapmaya başlamış. Kendisi çok başarılı ve çok iyi tekniği var. Geçen ay Yunanistan'da düzenlenen 29'uncu Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üç kategoride madalya aldı. 21 yaş altı gençler sol kolda Avrupa Şampiyonu oldu. Sağ kolda da Avrupa ikincisi oldu. Büyükler kategorisinde ise üçüncü olarak tarihi bir başarıya imza attı. İnanıyorum ki Emre kardeşimiz 25 Ekim'de Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da madalya alacak." diye konuştu.

Türkiye'de bilek güreşine ilginin her geçen gün arttığını aktaran Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilek güreşi rağbet görüyor. Federasyon olarak bilek güreşi altyapısının gelişimi için çalışmalar yürütüyoruz. Altyapı bakımından dünyada ve Avrupa'da birinci olmak için büyük çabalarımız var. Şu anda dünyada ilk 5'in içerisindeyiz. Bilek güreşinde iyi olan Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Gürcistan var. Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce 10 kişiyle katıldığımız müsabakalara son yıllarda 110 sporcuyla katılıyoruz. Şanlıurfa bilek güreşinde çok önemli bir yere sahip. Önemli başarılara imza atan sporcularımız mevcut. Şanlıurfa'da şu anda bilek güreşinde 50'den fazla milli sporcu var. Biz de federasyon olarak bu sporun gelişimi konusunda elimizde gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz."



