  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bilecik'teki seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı
Ekonomi

Bilecik'teki seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:47:16 -
Bilecik'teki seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Sakarya Havzası'ndaki köylerde seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı.

Mikro klima özelliğine sahip Söğüt ilçesi ve çevresinde sadece hayvan gübresi kullanılarak örtü altı tarımla yılda 3-4 kez ürün alınıyor.

Üretilen marulun yüzde 70-80'i İstanbul'a satılıyor, kalanı ise Marmara Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde market ve pazarlarda satışa sunuluyor.

Çiftçiler, marulun adedini 1-1,5 liradan satıyor. Marul, pazarlarda ise 4-5 liradan alıcı buluyor.

İlçede yaklaşık 2 bin 800 dekar alanda yetiştirilen marullardan yaklaşık 13 bin ton rekolte bekleniyor.

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, seraların yaklaşık yüzde 80'ine marul ve yeşil soğan ekildiğini söyledi.

Seralarda ağırlıklı olarak marul üretildiğini aktaran Yıldırım, bu sene fiyatların üreticiyi memnun ettiğini anlattı.

Üreticilerden Kasım Geçenel de 15 yıldır marul üretimiyle uğraştığını dile getirdi.

Kaliteli ürün yetiştirdiklerini vurgulayan Geçenel, "Marul işi zahmetli ama bir şekilde hayata tutunuyoruz. Kendimizi kurtarıyoruz, hayat devam ediyor." dedi.

Musa Aydın da geçimlerini 22 senedir maruldan sağladıklarını ifade etti.

Hasada erken saatlerde başladıklarını aktaran Aydın, "Sabah 06.00 gibi gelip başlıyoruz, akşam 17.00-18.00'e kadar çalışıyoruz. Suyunu gübresini veriyorum, ilacını atıyorum. Allah bin bereket versin." diye konuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi maaşına zam yapıldı mı? Güncel bekçi maaşları ne kadar? Asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi..
Dolar ve euroda gerileme! İşte son rakamlar...
Ekonomi

Dolar ve euroda gerileme! İşte son rakamlar...

7.53 seviyesinde başlayan dolar gün içinde 7.41 seviyesine kadar geriledi. TL yüzde 2 değer kazanırken Borsa İstanbul ise rekora imza attı. ..
Türkiye'yi arkadan vurdu! Rusya'dan Yunanistan'ın provokasyonuna skandal destek
Dünya

Türkiye'yi arkadan vurdu! Rusya'dan Yunanistan'ın provokasyonuna skandal destek

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları devam ederken Rusya'dan skandal bir hamle geldi. Rusya, Yunanistan'ın deniz..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay