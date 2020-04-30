  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik’te yola düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:26:31 -
Bilecik’te yola düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alandan kara yoluna düşen kaya, 4 köye sağlanan ulaşımı aksattı.

İlçeden Kazancı, Borcak, Soğucakpınar ve Medetli köylerine giden yola, ormanlık alandan kaya düştü.

Kayanın yolu kapatması nedeniyle trafik akışı durdu. Jandarma ekiplerinin bölgede önlem almasının ardından İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle kayayı yoldan kaldırma çalışma başlatıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kaya kenara alındı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı