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Yerel Bilecik’te yaşlı adam günlerdir aranıyor
Yerel

Bilecik’te yaşlı adam günlerdir aranıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-07 10:35:00 -
Bilecik’te yaşlı adam günlerdir aranıyor

Bilecik’te kayıp ihbarı verilen yaşlı adamı 19 gündür arama kurtarma çalışmaları devam ederken, son olarak Çavuşköy Gölet’inde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi de çalışma yaptı.

Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Muhlis Kara (64) 19 gün önce akrabaları tarafından kayıp ilanı verildi. Ekipler ilk 10 gün 08.00’den akşam 20.30’a kadar bölgede şahsı arama çalışmalarına devam etti. Ardından arama çalışmalarına sadece jandarma devam ederken, bölgede dronlu ve arama kurtarma köpekli çalışmalar devam ediyor.

Son asayiş timleri ve 5 kişilik Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi Karaağaç Köyüne yere yakın olan Çavuşköy Gölet’inde bot ve dalgıçlı unsurlar ile arama çalışması yaptı. Burada da bulunamayan şahsın ailesi başına kötü bir iş gelmesinden korkuyor.

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