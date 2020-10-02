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Yerel Bilecik'te yangın! Hızlı müdahale faciayı önledi
Yerel

Bilecik'te yangın! Hızlı müdahale faciayı önledi

Bilecik’te piknikçilerin çıkardığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürülürken, 1 dönümlük alanın alevler nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:11:00 - 2020-10-02 16:23:22
Bilecik'te yangın! Hızlı müdahale faciayı önledi

Bilecik’in Bozüyük ilçesi sınırları içinde yer alan Erikli köyünde orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandaki yangına bölgedeki piknikçiler sebep oldu.

Alevleri gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Dodurga Belediyesi bünyesinde görev yapan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı alana gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın çok büyümeden söndürüldü.

Yapılan incelemelerde, 1 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

Erikli Köyü Muhtarı İslam Avcı, yangına ilişkin açıklama yaptı. Zamanında müdahalenin bir faciayı önlediğini belirten Avcı, çam ağaçlarıyla kaplı alanda piknikçilerin bıraktığı korların, rüzgar ile savrulması sonucu yangın çıktığını söyledi.

Muhtar, vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını istedi.

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